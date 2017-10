"Tengo la certeza de que debo encabezar la lista del Presidente"

Además, calificó de “eufemismo” de “desaparición” la expresión que le atribuye el diario Clarín al jefe de Estado sobre el “cohete a la luna”. “Tengo la certeza de que si me meten en un cohete para mandarme a luna, suponiendo que la misión tuviera éxito, me moriría, porque en la luna no hay vida. Con lo cual no me resta más que pensar que se trata de un eufemismo de que los tendría que desaparecer en la Argentina, para que en la Argentina no hubiese problemas”, explicó.

Sobre esa presunta “lista negra”, CFK declaró que ese hecho les “remite a otros gobiernos democráticos” en los que las personas que eran incluidas en ese tipo de nóminas “tenían fuertes probabilidades de no aparecer más o que sucediera algo feo con su vida”.