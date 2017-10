Tiró el portón, mató a su ex mujer e hirió a un nene

La víctima fue identificada como Florencia Rueda (25), quien fue atacada por Julián Di Paolo (26), un joven que había salido de prisión hacía unos meses.

El hecho se produjo en una casa ubicada en la calle Mitre al 100, de Coronel Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Di Paolo forzó el portón con su camioneta Ford Ranger, se bajó y apuñaló a Rueda en el tórax y después al nene, identificado como Mateo Erro, a quien lastimó en una pierna, para escapar del lugar. Otra hija de Rueda, una nena de 11 años, que resultó ilesa, fue testigo del hecho.

La Policía salió a buscar a Di Paolo, quien fue encontrado ahorcado en un galpón de un establecimiento rural de Coronel Pringles. En ese campo, los policías hallaron la camioneta Ford Ranger y en el interior del vehículo estaba el cuchillo que utilizó para matar a su ex esposa. Por su parte, Rueda falleció en el hospital de Coronel Pringles, mientras que el nene de 3 años herido se encontraba fuera de peligro.

Alfredo Malanga era la pareja de la víctima y, como trabaja de noche, no estaba en la casa cuando el asesino entró para cometer el crimen.

“Cuando lo conocí, estaba preso por una portación de arma de guerra, supuestamente le había disparado a varias personas. Él me decía que estaba arrepentido”. Natalia. Conoció al asesino hace un tiempo.

La novia que se salvó del asesino

Natalia (30) -prefirió reservar su apellido- estuvo de novia con Di Paolo desde mediados del año pasado, cuando él estaba detenido en el penal de Bahía Blanca cumpliendo una condena de dos años y cuatro meses de cárcel, hasta principios de este año. ”Me golpeaba y maltrataba”, aseguró. Lo denunció por violencia de género y la Justicia le impuso una restricción de acercamiento. Esa perimetral de 200 metros llegó después de que Di Paolo la golpeara en la cara. “Cuando estaba preso lo conocí por Facebook, por las redes sociales”, contó Natalia, quien fue al penal a conocerlo pero la relación no prosperó cuando salió en libertad. “Él comenzó a consumir drogas y me golpeó muchísimas veces. Tenía una facilidad para consumir, yo no me daba cuenta porque no estaba en el tema y lo relacionaba con que había estado encerrado”, siguió la mujer, y agregó: “Una vez, en la calle, pasó en la camioneta sabiendo que no podía acercarse”. Al poco tiempo de terminar la relación, Di Paolo conoció a la joven asesinada ayer.