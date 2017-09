Un cirujano se negó a operar y fue sumariado

Según consignó la comuna, el especializado le informó a la madre que no haría el procedimiento argumentando que no contaba con los instrumentos adecuados, que el equipo de laparoscopía del hospital no servía y que debía derivarlo a la Clínica Privada Chascomús SA, donde supuestamente sí podría hacerlo (percibiendo una suma económica adicional).

La madre del chico no se conformó con la respuesta de Dos Santos y se comunicó con directivos del hospital. “De inmediato, la secretaria de Salud, Marcela Arias, se presentó en el lugar haciéndose cargo de la situación y finalmente logró que el médico accediera a realizar la cirugía”, indicó la comuna en un parte de prensa, y aclaró que inició un sumario al profesional, habida cuenta de que “en el hospital se cuenta con todos los insumos y equipos necesarios, por lo que la negativa del profesional daña al sistema de salud pública y genera un claro conflicto de intereses”.