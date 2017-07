Un jubilado murió de un infarto cuando le robaban

Según las primeras pericias, Domínguez tenía un golpe en el cuero cabelludo pero que “no pudo haber causado el fallecimiento”. La víctima tenía dinero en efectivo en el bolsillo de la camisa, dos tarjetas de crédito y cuatro cheques. Sin embargo, los asaltantes sólo se llevaron una caja fuerte. “Preguntaban todo el tiempo por la caja fuerte, en la que mi hermano guardaba algo de dinero. Era una caja chica, nada demasiado importante”, dijo Héctor, hermano de la víctima. “La había comprado hace 20 días para guardar algo de plata. Ahí puede haber una pista, porque ni yo sabía que tenía una. Evidentemente alguien tenía el dato de que mi hermano la había comprado”, agregó.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que tampoco le robaron nada al yerno de la víctima, identificado como Abel Omar Asís. “Tenía una billetera con algo de dinero y un teléfono celular, pero insistían todo el tiempo en la caja fuerte”, dijo en su declaración policial.

Según el médico forense, Domínguez murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Además, era insulinodependiente, todos indicios de que su muerte tuvo que ver con el mal momento que pasó. Su yerno declaró además que a él los asaltantes no lo golpearon ni lo maltrataron. Domínguez vivía solo y trabajaba en un negocio de distribución de artículos de limpieza con su yerno, único testigo del hecho. El fiscal Mario Prieto constató que no hay cámaras de seguridad en la zona.

Raro: Los ladrones no se llevaron ni la plata que tenía en la camisa ni las tarjetas de crédito.

3 Los delincuentes buscados

Las autoridades buscan a los tres ladrones que entraron a la casa del jubilado. No hay cámaras de seguridad, sólo un testigo: el yerno del fallecido.

Brutal paliza a la salida de un pub

Un joven de 24 años sufrió la fractura del pómulo derecho tras recibir una golpiza por parte de tres personas luego de una discusión dentro del bar Derby, en el predio del Hipódromo de San Isidro. Si bien los atacantes fueron detenidos, a las pocas horas recuperaron la libertad, según informaron fuentes judiciales a Télam. El hecho ocurrió ayer a las 6 de la mañana en el boliche Derby, ubicado en la avenida Marquez al 700, en el partido bonaerense de San Isidro, y la víctima, identificada como Martín, está internada en la clínica La Trinidad, donde será operada por las lesiones sufridas. No es la primera vez que sucede un hecho así en ese lugar. En diciembre, a la salida, una patota de rugbiers de Olivos golpeó a dos jóvenes de 23 años hasta dejar inconsciente a uno de ellos. Unos seis meses antes, en inmediaciones del mismo sitio, otro grupo de jugadores del mismo club le había pegado a un chico de 26 años que quedó internado con fractura de cráneo y edema cerebral.