Una búsqueda muy complicada

“La altura de las olas, sumada a lo poco que aflora del submarino, el color negro de su pintura, lo delgado del perfil de la vela y el estado de mar, junto con la altura del oleaje, están complicando mucho la detección tanto radial como visual”, expresó el marino sobre el estado de los operativos de búsqueda del buque que se realizan por estas horas.

En cuanto a cuál pudo haber sido el destino del ARA San Juan, quiso dejar en claro que “se tienen en consideración todas las hipótesis” y “no se está descartando nada”. Y amplió: “Estamos suponiendo que están en superficie o en inmersión, con o sin propulsión, lo que genera distintos tipos de búsqueda tanto por medios aéreos como de superficie”.

Balbi explicó que ante la pérdida de contacto con su centro de comando, por protocolo el submarino “tiene que salir a la superficie”. En base a eso, dijo que ante la posibilidad de que esté en la superficie y sin propulsión, “a la deriva” o, como se dice en la jerga marina, “al garete”, se está utilizando un software que según las características de las corrientes marinas reproduce cuál podría ser la ubicación aproximada del buque.

Otra de las hipótesis es que a pesar de haber perdido las posibilidades de comunicación, el ARA San Juan haya continuado con el rumbo programado. De ser así debería estar llegando a destino, a raíz del mal tiempo, durante la jornada de hoy.

Acerca de los supuestos siete intentos de comunicación que el sábado habrían llegado del submarino, Balbi aclaró que no se sabía si efectivamente eran del ARA San Juan, sino que se estaban analizando los llamados: “Si me expresé mal pido disculpas. No hay desavenencia con el Ministerio de Defensa. El comunicado fue en potencial. Las señales son tan cortas y tan bajas que, si esperamos la geolocalización y coincide con el área de búsqueda o posición última estimada conocida, podremos confirmar que sería el San Juan”.

Rescate: Comenzó el operativo con al menos tres opciones de rescate que maneja la Armada.