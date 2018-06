Una clave del León: el tridente Sack, Ibáñez y Muñoz

“Desde el primer día que llegué me hicieron sentir uno más y tenemos un muy buen grupo. En el club se aspira a ganar siempre todo y eso es un lindo desafío”, narró Alan Sack sobre su llegada este año para reforzar la ofensiva del León.

Con su arribo, el delantero se incorporó al frente de ataque, retrasado por izquierda, con Oscar Muñoz como referencia en el área y Julio Ibáñez más atrás. Una fórmula que rápidamente dio sus réditos en este certamen, en el que entre los tres suman 30 goles (Sack y Muñoz 11 e Ibáñez 8).

“Como local casi siempre hacemos 3 o 4 goles por partido, lo que es muy bueno. La gente se acostumbró a que el equipo rinda en ese aspecto”, señaló el ex Independiente quien resalta la eficacia en su cancha, donde además jugará la definición por el puntaje obtenido en la zona de grupos.

Ya se palpita la final

Dentro del plantel del León, la espera para la final que puede darle su cuarto título genera expectativa, y la espera se hace más larga teniendo en cuenta la postergación del encuentro entre Petrolero y Unión. “Estamos muy ansiosos, uno ya quiere que sea el día del partido para jugarlo lo antes posible”, expresó el futbolista de 23 años.

Sobre qué candidato prefiere en el partido decisivo, el ex Independiente no tiene un equipo en particular, sino que considera que los dos posibles adversarios son rivales de cuidado. “A Unión lo enfrentamos en zona de grupos, el primer partido lo ganamos bien, acá en Rincón, pero la vuelta en Neuquén nos costó mucho, son un equipo que creció mucho. Petrolero es fuerte y viene jugando en gran nivel”, analizó el futbolista capitalino.

El sueño del Federal A

Cuando la Copa Neuquén concluya, Rincón tienen en mente su próxima ambición, una que se les escapó el año pasado. “Queremos ganar el Federal Regional Amateur, para lograr el ascenso al Federal A”, se ilusionó Sack.

30 Los goles del tridente del León

Los goles de Sack y Muñoz están igualados (11, lo que los ubica como goleadores del torneo junto a González, de Petro). Ibáñez lleva 8 en su cuenta.