Vandenbroele lo puede complicar más a Boudou

Hace pocos meses buscó negociar con el Gobierno para “confesar”, pero las negociaciones no avanzaron. Vandenbroele, de profesión abogado, en tres oportunidades se sentó a pocos metros de Amado Boudou en las audiencias del juicio por la compra de Ciccone Calcográfica. Es la cara visible de The Old Fund, la firma que se quedó con el 70% de la imprenta privada más grande del país, con capacidad para imprimir billetes. La última vez que habló en el juicio, la semana pasada, Boudou reiteró: “No conozco al señor Vandenbroele, sólo lo he visto acá”. A unos pocos pasos, el abogado ni siquiera lo miró.

Vandenbroele habría pedido un millón de dólares al Gobierno para confesar sobre el ex vicepresidente y Ciccone. “La Justicia tiene demostrado que The Old Fund pertenece a Boudou y que, como era funcionario y no podía figurar, usó de testaferro a Vandenbroele”, señalaron fuentes judiciales. La maniobra, por la que se acusa a Boudou de cohecho y negociaciones incompatibles, se inició con la utilización de The Old Fund, que compró el 1º de setiembre de 2009, para “facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de Formosa”.