Vidal: "No nos financiamos con la droga"

“Estamos dando una pelea muy desigual. El narcotráfico es como una multinacional, tiene estrategias de venta, es mucha plata, pero no por eso hay que bajar los brazos. Yo la doy todos los días. Desde que Mauricio (Macri) es presidente y desde que yo gobierno la Provincia, hay un 50% del camino que no es ser parte, no mirar para otro lado, no decir que este es un país de tránsito, reconocer el problema y enfrentarlo y no financiarse de la droga. En eso Cambiemos sí hace la diferencia”, dijo Vidal. Al ser consultada sobre quiénes se financiaron con la droga, apuntó: “Hay causas judiciales por campañas electorales del kirchnerismo relacionadas con laboratorios y la efedrina. La Justicia está investigando, hay gente presa, hubo gente presa por eso. Por eso hay que decir que no somos todos lo mismo, no somos todos iguales”.