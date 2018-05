El episodio, según informaron fuentes policiales, se produjo a última hora de este jueves en el domicilio de la familia del delantero, ubicado en la calle 30, entre 37 y 38, de La Plata.

Según contó Daniela, la madre del jugador, ella junto a su marido regresaban de hacer las compras, bajaron de la camioneta y cuando estaban por ingresar a la casa, fueron sorprendidos por los delincuentes que estaban fuertemente armados y que le reclamaban 500 mil dólares.

"Primero lo agarraron a mi esposo, y cuando me doy vuelta había un muchacho que me puso una pistola en el cuello y me decía que me quedara tranquila y que caminara", relató la mujer en declaraciones al canal A 24.

Y siguió: "ellos decían que me iban a llevar secuestrada, que no eran principiantes y que tenían tres autos afuera esperando. Y nos pedían 500 mil dólares, pero sólo se llevaron dos mil pesos que teníamos. Lo que más me duele es que se hayan llevado todas las camisetas y más que nada la de la selección argentina. Nosotros hicimos todo para que él y su hermano realicen su sueño y por eso me duele la de la selección porque se esforzó mucho para llegar y no es justo".

En tanto, José Luis, el padre del jugador, contó que a él lo amenazaban con pegarle un tiro en el estómago y le gritaban y golpeaban la cabeza: "Lo único que me pedían era plata. Me daban culatazos en la cabeza y por suerte a ella no le hicieron nada. Después se empezaron a desparramar, a revolver todo, pero yo no les podía ver la cara porque estaban con gorros y no me dejaban levantar la cabeza. Si vi que tenían varias armas y una ametralladora".

El matrimonio contó también que los delincuentes tendrían entre 25 y 30 años y que estuvieron dentro de la vivienda un poco más de media hora.

Todos los elementos que se robaron de la vivienda fueron depositados en la camioneta Chevrolet Tracker de la familia y en la cual los ladrones se pudieron escapar.