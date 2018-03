Hasta ahora Smith, una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood, era conocido por sus destrezas rapperas, pero nunca se había adentrado en el mundo de la danza latina.

El video salsero con el ex de Jennifer López revolucionó las redes con más de 18 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

No es la primera vez que el actor de la saga de Hombres de Negro acepta un reto. Hace un mes, varios seguidores le reprocharon que no se supiera la letra de la canción de La Bamba. De modo que el ex protagonistas de la serie El príncipe del rap se hizo eco del reclamo y se grabó en su autos cantando el clásico mexicano en castellano.

