Yanina Latorre contó el secreto para no separarse tras 30 años de casada

Yanina Latorre confesó cuál es el secreto para mantener su matrimonio 30 años.

Luego, reveló el secreto para sostener un matrimonio durante 30 años. “La clave está en tener intimidad cada uno por separado y no me refiero a lo sexual. Por ejemplo yo no comparto espacios con mi marido. En casa cada uno tiene su lugar, yo no invado su espacio ni él invade el mío, y luego compartimos la cama en silencio”, reconoció.

Teniendo espacios separados, se llevan mejor. Eso es porque “a mi marido no le gusta que yo tome, yo odio que él no tome. Vemos todo diferente. Yo me casé pendeja y ahora que tengo 53 uno evoluciona distinto, no podés estar 30 años pensando igual, pero nos gustan todavía las mismas cosas”, dijo Yanina.

Los conductores quisieron saber cómo se sostiene la pasión en una pareja que lleva tres décadas junta. “El sexo ya no es todos los días como antes, te vas pudriendo, no hay mucho para inventar", confesó. Y reveló que incorporan "juguetes sexuales... También miramos porno juntos. A mí me gusta ver minas.... De hecho debuté con una mujer, ya lo conté... Colegio de monjas”, declaró.

Sobre las fantasías, dijo que a veces "hablamos de meter a otra persona cuando lo estamos haciendo porque nos calienta. Pero en este caso solo lo hablamos, es una fantasía que queda ahí. Diego nunca me lo pidió... somos los dos muy famosos... esas cosas, a la larga, terminan mal” y Yanina no quiere ser protagonista de programas como los que la tienen a ella de panelista.