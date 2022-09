Zaira Nara reveló las 3 cosas que nunca faltan en su cartera

zaira dos.webp

Por otro lado, su hermana fue recientemente interceptada por los noteros de LAM y demostró en vivo que no está pasando por un buen momento.

"Estoy muy cansada. No tengo ganas de dar notas. Cuando quiera hablar, voy a ir al piso", fue la respuesta de la empresaria que está formando parte de Quién es la máscara.

"No tengo nada para decir. No voy a hablar nada. Cada vez que salgo, doy notas con buena onda y tienen mala onda conmigo. Siento como algo agresivo... si das, ¿por qué das?, si no das, ¿por qué no das?", sentenció la representante de Mauro Icardi.

Esto se debe a que Wanda estaría harta de Mauro Icardi y la relación transitaría el punto final, en medio de un sinfín de rumores que tienen a la pareja en boca de todos, y no en el mejor de los sentidos.

“Está harta de su marido cada vez más tóxico y ya no quiere saber más nada con él", dijeron en Socios del espectáculo.

"Acá no nos vamos a basar en redes sociales ni en los rastros que dejan en sus cuentas o perfiles, sino en la información de una situación que va decantando por si mismo. El desgaste es largo y duradero, y deviene en esta crisis final que están transitando ahora, en este momento, con los dos tomando ya caminos muy diferentes para su vida", explicó Luli Fernández.

"Los últimos meses tuvieron un derrotero que hicieron que esta relación esté próxima a terminarse definitivamente. Me llega la información de una editorial que en muy breve tiempo, por no decir próximamente, publicará una tapa con el anuncio de la separación", adelantó.