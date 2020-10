Anses: Conozca el Certificado de Preidentificación

¿Qué es el Certificado de Preidentificación?

Se trata de una herramienta que busca garantizar el derecho a la identidad de personas no inscritas en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y facilitar su identificación y la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI).

CPI.jpg Certificado de Preidentificación (CPI), Anses.

Según se afirmó durante la presentación del programa, el objetivo del Certificado de Preidentificación es iniciar y facilitar el proceso hacia el reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aún no han sido identificados. Y posteriormente, formalizar su acceso efectivo a la identidad. Este mecanismo, además, le permitirá al Estado contar por primera vez con un registro de personas no inscriptas, que incluya datos biométricos.

¿Cómo se vincula con la ampliación de la AUH?

La titular de Anses, María Fernanda Raverta, afirmó que desde el Estado encontraron “un millón de chicos que no están contemplados por ninguna asignación. De ese millón de chicos, hay aproximadamente 700 mil que ya hemos encontrado. Creemos que los otros 300 mil pueden estar en el universo de las familias indocumentadas, para las cuales lanzamos este plan de facilidad de documentación”.

La funcionaria agregó a través del cruce de datos incluidos en las bases del Renaper, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Nacional de Reincidencia lograrán dar con chicos que “tienen derecho a asignaciones que no están recibiendo”.

Por su parte, el director del Renaper, Santiago Rodríguez, detalló que se estima que entre 200 mil y 900 mil argentinos “no tienen partida de nacimiento ni DNI, de los cuales unos 30 mil están con trámite judicial iniciado y el Certificado de Preidentificación les sería muy útil”.

¿De qué modo se tramita el Certificado de Preidentificación y qué tener en cuenta?

Podrá realizarlo cualquier persona que haya nacido en el territorio argentino, cuyo nacimiento no esté inscripto y que sea mayor de un año, se gestiona de manera presencial a través de la Red Federal del Renaper y en los Registros Civiles Provinciales de todo el país. El Certificado de Preidentificación tendrá una vigencia de seis meses, que puede ser prorrogada si la persona no cuenta aún con su partida de nacimiento, el certificado no acredita identidad y los datos allí consignados tienen carácter de declaración jurada. El trámite implica la toma de datos biométricos (foto y huellas) y biográficos (declarados) de la persona.