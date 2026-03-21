Boca busca romper la racha en La Bombonera ante Instituto: hora, formaciones y TV

El Xeneize viene de tres empates consecutivos en condición de local, con una necesidad imperiosa de volver a sumar de a tres.

Boca recibirá este domingo a Instituto de Córdoba , por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura , en la que podría ser la última oportunidad para su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 20 , se llevará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien estará secundado desde el VAR por Jorge Baliño.

Boca atraviesa un muy delicado momento, ya que solo ganó uno de sus últimos siete partidos y además acumula cuatro empates consecutivos en “La Bombonera” (0-0 con Platense y Racing, 1-1 con Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo).

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Es por esto que el “Xeneize” marcha séptimo en la Zona A con solo 14 puntos y su director técnico, Claudio Úbeda, es cada vez más cuestionado y está realmente en la cuerda floja.

Instituto, por su parte, tuvo un muy flojo inicio en este Torneo Apertura, donde ocupa el duodécimo posición en la Zona A con solo 11 puntos.

Es por esto que los dirigidos por Diego Flores necesitan rescatar un muy buen resultado en “La Bombonera” para acomodarse y empezar a soñar con la posibilidad de clasificarse a los playoffs. En la última fecha, el equipo cordobés le ganó 2-1 a Independiente y se recuperó luego de tres partidos consecutivos sin ganar.

Las formaciones de Boca e Instituto

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Torneo Apertura

Zona A - fecha 12

Boca - Instituto de Córdoba

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Jorge Baliño

Hora: 20.

TV: ESPN Premium

Boca comenzará su camino en la Copa Libertadores

Boca ya conoce su hoja de ruta en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026: integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, y abrirá su participación el martes 7 de abril como visitante frente al conjunto trasandino.

La conformación de la zona quedó definida tras el sorteo realizado por la CONMEBOL en Luque, mientras que el calendario oficial de la etapa inicial se extenderá del 7 de abril al 28 de mayo.

El estreno del equipo “xeneize” será ante Universidad Católica, en Santiago, el 7 de abril a las 21:30 de la Argentina. Luego tendrá su primera presentación en La Bombonera el 14 de abril a las 21:00 frente a Barcelona SC, mientras que su tercer compromiso será el 28 de abril a las 21:30 en Brasil contra Cruzeiro.

En la segunda rueda, Boca volverá a medirse con Barcelona el 5 de mayo a las 21:00 en Guayaquil, recibirá a Cruzeiro el 19 de mayo a las 21:30 y cerrará la fase de grupos como local ante Universidad Católica el 28 de mayo a las 21:30, en un cruce que podría resultar decisivo para la clasificación a los octavos de final.

La zona que le tocó al conjunto de la Ribera presenta rivales de peso y trayectorias coperas marcadas. Cruzeiro regresó al máximo torneo continental tras varios años de ausencia, Universidad Católica vuelve a escena como uno de los representantes chilenos más estables en la competencia, y Barcelona llega desde Ecuador con roce internacional reciente.