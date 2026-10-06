Di María contó cómo atraviesa la despedida de Messi de la Selección y confirmó si estará en el evento

Angelito habló sobre el capitán de la Selección y opinó sobre la decisión que tomó. Qué dijo.

Ángel Di María fue uno de los grandes aliados que tuvo Lionel Messi en la Selección argentina , consolidándose como una pieza fuerte para el combinado nacional debido a sus apariciones estelares en circunstancias que lo ameritaban como la Copa del Mundo 2022, donde fue autor de uno de los tantos. Más allá de la gran dupla futbolística, cosecharon una gran amistad producto del tiempo que compartieron representando al país.

Más allá de ser un jugador de alto vuelo, Di María no deja de sorprenderse sobre el nivel que ha mantenido Messi durante más de 20 años, y lo hace público con declaraciones que dejan en claro su admiración por el '10'. En el marco de la despedida del combinado nacional , se deshizo en elogios y confirmó si estará presente en el mega evento programado para cerrar la etapa dorada que lideró el rosarino.

"Hoy vi fotos y videos y verlo con esa felicidad y tranquilidad de saber que lo dio todo es lo que nos hace feliz, así que lo tiene que disfrutar muchísimo y agradecerle de por vida", dijo el atacante tras el duelo entre Rosario Central y Banfield.

Por otra parte, recordó: "Sé que pasamos muchísimos años juntos y es un orgullo que me haya dirigido Diego (Maradona) y haber jugado con el mejor de la historia, que para mí es Leo". A su vez, más allá del nivel selección, recordó cuando fueron compañeros en París Saint-Germain: "También lo disfruté muchísimo cuando estuve en París ese año, no es lo mismo el día a día que pasar unos días e irte. Tuve la posibilidad de convivir y compartir, me quedo con esa amistad y que él haya logrado todo con la selección".

"Él puede jugar hasta cuando quiera, a veces se toman decisiones, pero creo que está muy bien lo que eligió", dijo sobre la decisión de Messi de cerrar su etapa con la albiceleste.

¿Di María va a la despedida de Messi?

"Le avisé que iba, lo veré antes del partido. Lo veré desde afuera y disfrutaré de este baile como todos los argentinos", dijo confirmando su presencia.

"Momentos especiales": el último entrenamiento de Messi y los 5 videos imperdibles antes de su gran despedida

El astro Lionel Messi tuvo este lunes su último entrenamiento con la Selección argentina, y se prepara para su partido de despedida del elenco nacional, que será ante Benín, en el estadio Monumental, en el marco de una megafiesta, pero antes de que todo eso suceda, publicó en su cuenta de Instagram seis fotografías correspondientes a su última práctica.

El capitán escribió junto a las imágenes un mensaje breve, al que le bastaron pocos segundos para recibir miles de respuestas en los comentarios: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”

Las imágenes se traducen en los últimos momentos de la jornada de entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. El crack argentino sonríe junto a un compañero durante un ejercicio en la cancha. Mientras tanto, otra fotografía lo muestra en plena acción, con la pelota a sus pies.

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Entre las publicaciones, además, se destacan dos imágenes con el grupo de la Scaloneta en las que está todo el plantel, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y los colaboradores del staff sobre el campo de juego.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de videos de despedida a Messi, que este martes por la noche vestirá por última vez la 10 de la selección Argentina. Y a más de uno ya se le cae una lágrima.