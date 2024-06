El día que Lionel Messi salvó a Beto Casella de ir preso en Estados Unidos

En La Noche Perfecta, el conductor contó: "Messi me salvó en Miami. Yo tuve problemas con la policía, una cosa llevó a la otra. Viste que (los policías) son bravos y yo, argentino, boludo, le dije 'che, che, la manito eh'. Para qué. No es Haedo, ¿viste?".

Y continuó el relato: "Me hicieron poner sobre la pared y yo me seguí haciendo el bravo. Me hicieron sentar en el piso a esperar y yo digo '¿ahora me dicen que soy terrorista?'".

"Estaba ahí a la buena de Dios. Te lo juro por mi vieja a esto. Después se relajaron un poco y le digo 'yo soy amigo de Messi'. Y les mostré un video donde jugué un partido con él", concluyó el relato.

Lionel Messi no jugará contra Perú en la Copa América

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, quedó descartado para el encuentro de este sábado frente a Perú por la Copa América, debido a una lesión muscular, confirmó hoy Walter Samuel, uno de los ayudantes del entrenador Lionel Scaloni.

"Tuvo un problema en el último partido, Leo no va a estar, vamos a ir día a día esperando su evolución", dijo Samuel, quien reemplazó a Scaloni en la rueda de prensa tras la suspensión que le impuso la Conmebol al entrenador principal.

Messi sufrió un problema muscular durante el cotejo ante Chile, el martes último, aunque pudo completar los 90 minutos. De todas formas, y por precaución, el cuerpo técnico decidió preservarlo pensando en los cuartos de final, habida cuenta que el equipo ya está clasificado para la segunda ronda del certamen que se disputa en Estados Unidos.

"Vamos partido a partido, no estamos planificando guardar a alguien, pensamos en formar el mejor equipo para jugar muy bien contra Perú y poder ganarlo", añadió Samuel.

En tanto, Scaloni no pudo estar en la rueda de prensa y tampoco podrá dirigir al equipo mañana ya que fue sancionado con un partido por haberse demorado el reingreso de la Selección tras el entretiempo en el encuentro frente a Chile.

"Está un poco amargado", confió Samuel al referirse a Scaloni, quien deberá observar el partido contra el conjunto peruano desde las gradas del Hard Rock Stadium de Miami.

Más allá de este contratiempo y de la ausencia de Messi, el conjunto albiceleste formaría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Carboni y Angel Di María; Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho.