Un medio británico fue durísimo por la aparición de la bandera de Malvinas en la despedida de Messi: "Provocadora"

El medio The Sun lanzó un artículo sobre la exhibición que hizo el excombatiente Fabio Santana en el Monumental y barajó la posibilidad de una sanción.

En Argentina fue motivo de alegría y celebración por la acción que causó revuelo a nivel mundial, pero en países como Inglaterra se hicieron eco de forma negativa. El medio The Sun lanzó un artículo en el que se hizo eco de esta situación y barajó la posibilidad de que la Selección reciba una nueva sanción.

"Argentina corre el riesgo de recibir otra sanción de la FIFA, tras desplegar una pancarta que reivindicaba las Islas Malvinas antes del emotivo partido de despedida de Lionel Messi", comenzó diciendo en su escrito.

Por otra parte del artículo, contaron: "Los gigantes sudamericanos desplegaron una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas".

En su relato, catalogaron a la bandera como "provocadora". "Y el veterano de la guerra de las Malvinas, Fabio Santana, que llevaba la bandera sobre los hombros, fue invitado al terreno de juego para cantar el himno nacional antes del pitido inicial. Posteriormente, los miembros del equipo y el jefe Lionel Scaloni posaron junto a la pancarta provocadora".

Después de haber puesto sobre la mesa la posibilidad de que la albiceleste reciba una sanción, recordaron la sanción que recibió tras el duelo por el certamen ecuménico. "El mensaje político llegó después de que Argentina también fuera sancionada con una enorme multa de 237.000 libras esterlinas en el Mundial", alegaron.

"Las acusaciones de la FIFA incluían el uso de un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo, mala conducta del equipo y abusos discriminatorios y racistas vinculados a cánticos y gestos de los aficionados", sumaron.

Casi en el cierre de su artículo, mencionaron jugadores con vínculo en la Premier League que posaron con la bandera: "Algunas de sus superestrellas, entre ellas el defensa del Manchester United, Lisandro Martínez, y el exjugador del Tottenham, Giovani Lo Celso, alzaron con orgullo la bandera mientras celebraban con sus aficionados".

El fuerte discurso de Messi en su despedida de la selección

Lionel Messi tuvo su noche soñada para despedirse de la selección argentina en el Monumental y brindó unas emocionantes palabras al final del encuentro: "No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

Al inicio de su discurso, que hizo emocionar a varios presentes, el diez recordó a Jorge, su padre recientemente fallecido: "Es difícil decir algo hoy. Lo primero que pienso es en mi viejo". En su carta de despedida había mencionado que él había sido uno de sus grandes motores para disputar el último Mundial.

La palabra de Messi en su despedida

Messi, que marcó un gol de penal en su despedida, tomó el micrófono para agradecer a la gente: "No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mi vestir esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos. Nunca dejé de pelear y de estar siempre".

Tras muchos momentos difíciles, el diez encontró el éxito con el grupo construido por Lionel Scaloni: "Agradecerle a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho. Me hicieron cumplir el sueño de ser campeones del Mundo, de América, Finalissima, todo lo que jugamos. Fue un orgullo jugar y estar con ellos. Tenía guerreros al lado que dejaban la vida".

Además, habló sobre el último subcampeonato del mundo, desmintiendo las conspiraciones sobre la final: "El último Mundial estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como se dice. El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para todos nosotros".

El capitán aseguró que vivió los momentos más felices y tristes de su carrera con la camiseta: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera: cuando volvimos a jugar después de ganar el Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no me lo voy a olvidar nunca más. Fue hermoso. Al día de hoy, veo videos y me emociono. Ese día quedará en la historia mía, de todos ellos, de mi familia... Fue espectacular, muchísimas gracias. Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes".

Messi aseguró que se vienen "momentos difíciles" después de un proceso triunfal con Scaloni al mando y que hay personas "que quieren ver mal a la selección". En ese dolor, fue claro de que estará como un hincha más bancando al equipo: "Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos".

Para finalizar sus palabras, Messi dejó un fuerte mensaje de agradecimiento al público: "Ya no se que decir, estoy hablando más que nunca y no me quiero ir, pero nada, los voy a extrañar. Estoy muy orgulloso de ser argentino. Los quiero".