Tomates en conserva: una receta para disfrutar todo el año

Para hacer tomates en conserva caseros se necesitan pocos ingredientes:

Y algunos materiales básicos:

Tomates en conserva, una receta del verano para disfrutar todo el año.

Esterilizar los frascos: Lavar bien los frascos de vidrio y hervirlos en agua por al menos 10 minutos para eliminar cualquier bacteria. Dejar secar sobre un paño limpio sin tocarlos por dentro.

Blanquear los tomates: Hervir agua en una olla grande y sumergir los tomates por unos 30 segundos. Luego, pasarlos rápidamente a un bol con agua fría y hielo para cortar la cocción. Esto ayudará a pelarlos fácilmente.

Pelar y preparar los tomates: Quitarles la piel y, si se prefiere, las semillas. Se pueden conservar enteros, en mitades o en cubos según el uso que se les vaya a dar.

Envasado: Colocar los tomates en los frascos esterilizados, presionando suavemente para eliminar burbujas de aire. Agregar una pizca de sal y azúcar en cada frasco. Si se desea, se puede añadir jugo de limón o vinagre para una mejor conservación.

Rellenar con líquido: Se pueden cubrir los tomates con su propio jugo, con agua caliente o con una salsa de tomate casera previamente cocida. Asegurarse de que el líquido llegue hasta casi el borde del frasco.

Sellado al baño María: Tapar los frascos y colocarlos en una olla con agua caliente hasta cubrirlos casi por completo. Hervirlos por 30 a 40 minutos para generar el vacío necesario para su conservación.