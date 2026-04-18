Encontraron a una joven estudiante muerta y su novio se tiro de un octavo piso

Ambos eran estudiantes de Psicología de 22 años. La Justicia analiza distintas hipótesis, entre ellas, femicidio seguido de suicidio.

La ciudad de Rosario se vio sacudida este viernes por la muerte de dos jóvenes estudiantes que fueron encontrados sin vida en distintos puntos de la ciudad. Se trata de Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos de 22 años y alumnos de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El caso, que en un primer momento fue caratulado como “ muerte dudosa ”, es ahora investigado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo la hipótesis principal de un posible femicidio seguido de suicidio , aunque aún no se descartan otras líneas investigativas.

Según la información preliminar, Civarelli fue hallada sin vida en el departamento que compartía con Alcida, acostada en la cama y con una herida cortante en el cuello. Este dato es uno de los elementos centrales que orientan la investigación hacia un posible femicidio .

En paralelo, el joven se arrojó desde el octavo piso de un edificio ubicado en calle 3 de Febrero al 1100. Si bien sobrevivió inicialmente a la caída, falleció poco después de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Muertos en rosario

Otro elemento clave surgió a partir del testimonio de una amiga de Alcida, quien declaró que el joven la llamó antes de arrojarse. Según su relato, él le habría dicho que su novia se había suicidado y que intentó asistirla realizándole un torniquete.

Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo y una carta escrita por el joven, en la que manifestaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado “salvar a su pareja”. Estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su relevancia en la causa.

Quiénes eran las víctimas

Civarelli había cumplido 22 años recientemente y era oriunda de Villa Amelia, una localidad situada a unos 25 kilómetros de Rosario. Vivía con su madre y viajaba con frecuencia a la ciudad para cursar sus estudios universitarios, hasta que decidió mudarse con su pareja.

Alcida, también de 22 años, era oriundo de Los Surgentes, en la provincia de Córdoba, y se había instalado en Rosario para estudiar Psicología. Ambos se habían conocido en la universidad y mantenían una relación desde hacía un tiempo.

En redes sociales, el joven compartía publicaciones con mensajes de afecto hacia Civarelli, donde expresaba su cariño de manera frecuente.

La investigación en curso

La fiscal Carla Ranciari, a cargo de la investigación, indicó que el caso continúa en etapa de análisis y que aún restan pericias fundamentales para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se encuentran el estudio de los teléfonos celulares de ambos jóvenes y la recolección de testimonios adicionales.

Asimismo, vecinos del edificio donde residía la pareja señalaron que no escucharon gritos, discusiones ni ruidos fuera de lo habitual la noche en que sucedieron los hechos, lo que suma interrogantes al caso.

La investigación sigue abierta y se espera que surjan nuevos elementos que permitan determinar con mayor precisión las circunstancias de las muertes.