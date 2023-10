Cómo está hoy Florencia Raggi, top model en los 90 y esposa de Nicolás Repetto, que cumple 51 años

Cómo fueron los orígenes de la carrera de Florencia Raggi

María Florencia Marinovich –tal es su nombre verdadero– nació el 29 de octubre de 1972 en Buenos Aires. Cuando todavía era una adolescente del colegio secundario, comenzó su carrera como modelo. Sólo un par de años bastaron para que se convirtiese en una top model de la Argentina y la región. Todo gracias a la agencia del manager Ricardo Piñeiro.

Pero pese a encontrarse en la cima del modelaje, hacia mediados los 90 decidió alejarse de las pasarelas y abocarse por completo a la actuación. Florencia Raggi se formó con maestros de renombre tales como Bob Andrew Cristina Moriera, Julio Chávez, Raúl Serrano, entre otros.

Poliladron y Carola Casini fueron sus primeros papeles en las series televisivas de Pol-ka, la productora de Adrián Suar. Luego llegaría su primer rol protagónico en Milady. Participó en programas como Primicias, Mujeres asesinas, Tiempo final, Un año para recordar, entre otros.

Florencia Raggi viaja a España entre dos y tres veces al año para visiatar a su hija Renata 1200 x 678.png Florencia Raggi viaja a España entre dos y tres veces al año para visiatar a su hija Renata. Instagram @florraggi

Raggi debutó en teatro con la obra Payasos imperiales. Luego actuó en La señorita de Tacna (con la ganadora del Oscar Norma Aleandro), Cinco mujeres con el mismo vestido y El regreso del tigre (junto a Luis “Beto” Brandoni y el chileno Patricio Contreras).

En 1994 fue entrevistada por Nicolás Repetto para su programa Nico. Y, flechazo mediante, aquella noche salieron por primera vez y desde entonces no se han vuelto a separar. Según ella misma lo expuso en un posteo de 2018, aquella cita inicial fue el 4 de enero de 1995. "Hoy, 23 años de nuestra primera cita. Y cada cada día me gusta (s) más", le dedicó el posteo a su pareja.

Así es la vida de Florencia Raggi con Nicolás Repetto

Nicolás Repetto y Florencia Raggi han sido una de las históricas parejas argentinas que cada verano se instalaban en Punta del Este. Por ello, cuando tomaron la decisión de radicarse en José Ignacio a principios de 2021, lejos estuvieron de sentir el cambio. Allí, la actriz reparte su vida entre la actividad física, la vida en pareja y sin hijos -Renata vive en España junto a su pareja y Francisco también se independizó- y la actuación en Buenos Aires.

Cada miércoles se toma un ferry con destino a Buenos Aires para hacer lo que más le gusta: actuar. Una vez en la Reina del Plata, se dirige al Teatro Regio del barrio porteño de Chacarita y se pone bajo las órdenes de los directores Javier Daulte y Mariano Stolkiner para las funciones de Carnicera (jueves a domingo a las 20).

Esta rutina de viajar a “este lado del charco” ya la había realizado. Junto a Joaquín Furriel, Raggi interpretó a Ana en el elenco que deslumbró al público del Metropolitan Sura con Ella en mi cabeza (2022).

FotoJet (16).jpg Florencia Raggi, espléndida a los 51 años. Foto: Instagram @florraggi.

Además de los escenarios porteños, Raggi recientemente también ha incursionado en distintas películas como El dominio (2023), El asistente (2022) y Noche americana (2022).

Su cuenta de Instagram es un compendio de la forma en que reparte su vida en ambos márgenes del Río de la Plata. Y entre tantas imágenes, muchas están dedicadas a recordar el amor que la une a Nicolás Repetto desde hace casi tres décadas. Ella afirmó que la de ellos es una “real”, lo que no implica que sea perfecta: “Es como un encuentro de almas, nuestro amor tiene algo ancestral: nos es muy fácil estar el uno con el otro”, graficó.

FotoJet (15).jpg Como si el tiempo les pasara más lento que al resto: así se muestran Nico Repetto y Florencia Raggi. Foto: Instagram @florraggi.

Del mismo modo, Nico le puso un parámetro de libertad a la relación entre los cónyuges que se llevan 15 años de diferencia. “Esto es día a día. Sé que ella no es mía ni yo soy de ella. No es que, como estamos casados, somos uno del otro. A mí me gusta ella, así que no es ningún sacrificio”, justificó Repetto, ya habituado a su vida conyugal y social en Uruguay.