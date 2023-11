Estefi Berardi antes de ser famosa: el duro relato de su vida en una pensión de Once

A sus 33 años, Estefi Berardi encara nuevos desafíos, con la mudanza de Mañanísima a eltrece y su participación también como panelista de Poco Correctos, el programa que comenzó este mes en las tardes del mismo canal. La ex integrante de LAM ya está instalada en el medio, pero sus inicios no fueron fáciles.

“Me gustaba mucho, pero nunca me imaginé que iba a tener una oportunidad desde el lado de la comunicación, eso vine después. Siempre estudié: danza clásica, teatro, canto, y me mudé a Buenos Aires para hacer castings”, contó al recordar su arribo a los 18 años, con unos pocos pesos y el apoyo de su familia.

Estefi Berardi y su estadía en “una pocilga”

Cuando llegó de Mar del Plata, Estefi Berardi se instaló en una modesta pensión en el barrio de Once, siguiendo su sueño: ser actriz. “Era pocilga pero no tenía otra posibilidad porque no tenía plata”, contó la bailarina. “Dormía con otras tres chicas en una habitación porque me pagaba la más barata”, agregó la panelista, quien desde hace unos meses está de novia con el gerente de un canal de noticias.

Estefi Berardi Combate.jpg Estefi Berardi cuando era integrante de Combate, en 2015.

"Tengo una familia atrás que siempre estuvo, pero mis papás son muy de la escuela del sacrificio. Yo me vine con trabajo porque siempre di clases de danza, pero para vivir solo no te alcanza", recordó sobre esos años los que fue profesora de baile, mientras buscaba una oportunidad que la sacara de esa pensión.

¿Cómo era la vida en aquella primera vivienda en la gran ciudad? Así lo contó: “Salía 400 pesos por mes, compartía con tres chicas más, eran todas chicas que como yo venían a estudiar, a encontrar su camino, después me pasé a una habitación de dos, y después me fui con unas chicas a un departamento. Comíamos en el piso, yo lo vivía feliz. No tenía miedo porque tenía mucho entusiasmo, pero me he metido en cada lado…".

Sus primeros pasos y la oportunidad en Combate

Desde 2008 a 2014, Estefi Berardi hizo decenas de castings, tuvo algunos bolos en novelas e integró el staff de bailarinas de Diego Torres durante una gira de dos años. Fue todo previo a alcanzar el reconocimiento que tanto buscaba tras superar un par de pruebas para ingresar al mundo de Combate, programa que les abrió las puertas a Mica Viciconte y Flor Vigna, entre otras.

Con esos trabajos y algunos pesos que podía ahorrar, la ex panelista de LAM puso su propia escuela de danza. Así llegó a bailar con Susana Giménez y en algunos clips de Tan Biónica. Hasta que Combate le cambió la vida. Aunque no era de las mejores en el deporte, se destacaba cada vez que le daban el micrófono y formó parea con su compañero Sergio Celli.

“Cuando hablaba pasaban cosas que tenían repercusión y eran divertidas”, recuerda. Eso le dio una chance en la conducción de Dale Like, la contrataron para hacer notas en un reality hasta que le llegó el llamado de Carmen Barbieri para que la acompañe en Mañanísima en el cable, lo que le permitió mostrarse como panelista de espectáculos, lo que la llevaría a sumarse a LAM en 2022.

Sus malas experiencias antes de la fama y del salto a LAM

Antes de explotar en los medios y tener una cuenta de Instagram con casi un millón de seguidores, Estefi Berardi sufrió por las críticas que le hacían por su cuerpo. “Me afectaron cuando estaba en Combate porque era más chica y hasta bullying nos hacían. A mí me mataban diciéndome cosas de mi cuerpo, de mi cara, y me afectaba”, explicó.

Estefi berardi y Chano.jpg Estefi Berardi bailó en un show de Tan Biónica.

Estefi reveló que vivió malas situaciones antes de entrar en Combate: "Fui a un casting que me contactó por Internet un yanqui, que me hablaba en inglés y no entendía nada, menos mal que me acompañó mi amigo porque cuando abrimos la puerta era un monoambiente en el que se veía una cama, muy poco serio todo, ahí zafé”, comentó en una entrevista.

“Hubo una vez que un representante me quiso encajar un pico contra una pared, yo grité, medio que le metí una piña y el tipo se corrió y abrió la puerta, me parece que fue un boludo, se zarpó, pero no creo que sea un acosador, por eso no voy a decir su nombre”, dijo sobre otro mal episodio cuando aún no era famosa.

Ángel De Brito, peleas, escándalo y una salida por Yanina Latorre

“LAM me dio mucha visibilidad y una exposición que antes no tenía, y eso me trajo beneficios también”, señala Estefi Berardi cuando repasa su experiencia de casi dos años con el programa que conduce Ángel de Brito, donde vivió momentos muy tensos por sus peleas constantes con Yanina Latorre, que la llevaron a renunciar.

Es que todo se complicó cuando la panelista estrella de LAM destapó la escandalosa separación de Fede Bal con su pareja, Sofía Aldrey, quien le encontró muchas conversaciones con mujeres con las que le era infiel, incluida Berardi, compañera de su madre, Carmen Barbieri, en TV.

Ella desmintió esas charlas y aseguró que eran falsas, y nunca blanqueó haber tenido sexo con Fede Bal. Y fue por más: denunció en la Justicia a quienes mostraron esas charlas por Instagram y a la exnovia del actor, en una causa que sigue su curso y que terminó con Estefi Berardi fuera del ciclo de Ángel de Brito.