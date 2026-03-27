Invitados de lujo en la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes son

Ambas tendrán programación este fin de semana con reconocidas figuras del mundo teatral, humor y otros temas.

La icónica Mirtha Legrand y Juana Viale tendrán este fin de semana una nueva jornada de programas televisivos donde tendrá distintistos invitados que recorrerán distintos temas. En las últimas horas se conocieron los invitados que estarán a cargo de llevar adelante un programa prometedor.

Este sábado 28 de marzo a las 21:30 la histórica conductora recibirá en su meza a Lizy Tagliani , en medio de su salida de La Peña de Morfi y radio Pop, Carmen Barbieri, Hernán Drago y el Dr. Roger Zaldivar, reconocido oftalmólogo mendocino distinguido en The Ophthalmologist Power List 2026.

Por su parte, el domingo 29 de marzo a partir de las 13:45, Juana recibirá a Nora Cárpena, Pablo Echarri (ambos referentes en el mundo actoral, Diego Frenkel y Juampi González , humorista reconocido principalmente por su labor en redes sociales.

Mirtha Legrand-Juana Viale-Portada

Según se conoció, estará también La Portuaria, banda musical que le ofrecerá un poco de música a la jornada.

El ataque de risa de Mirtha Legrand por un comentario de Coco Sily

Mirtha Legrand se volvió viral este fin de semana tras protagonizar un divertido momento en la mesa de La Noche de Mirtha el pasado sábado. La conductora no contuvo la carcajada tras un comentario de Coco Sily.

Todo ocurrió durante su programa cuando Dani La Chepi, una de sus invitadas, contó cómo comenzó su camino como influencer. La actriz relató que todo se dio cuando se quedó sin trabajo y que incluso llegó a presentarse a trabajar recién operada.

“He ido hasta con la cicatriz de los intestinos, recién operada”, dijo La Chepi.

Esa confesión desató la risa de Mirtha quien explicó el motivo de su carcajada: “me río porque nadie confiesa que fue operada de los intestinos”.

Sin embargo, la situación fue aun más cómica cuando intervino Coco Sily. “Yo cuento todas mis operaciónes. Conté las hemorroides, que no las cuenta nadie”, dijo el humorista.

Sin poder hablar y a pura risa, La Chiqui se robó todo el protagonismo de esa noche y completamente tentada quería, sin resultados, poner freno a la conversación.

Lejos de que esto sucediera, Sily continuo con la anécdota: “yo me operé de las hemorroides. Un día fui a Brasil, me metí al mar, me bajé el pantalón y le pedi que me cure el culo… pero me tuve que operar”, cerró el actor mientras Mirtha pedía parar con la situación que le generó risa.