La llamativa reacción de Gabriela Sabatini cuándo le preguntaron por el embarazo de su sobrina, Oriana

La ex tenista se encuentra distanciada de su familia desde hace un tiempo y fue consultada acerca de la situación.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron hace más de un año y se encuentran en la dulce espera de su primer hijo. En ese contexto, se volvió noticia la tía de la actriz, Gabriela Sabatini , la ex tenista que no asistió a la boda de su sobrina y que ahora fue consultada por el mencionado embarazo.

Hace un tiempo que la extenista argentina no tiene vínculo con su familia, es decir, con su hermano, cuñada y sus sobrinas. Teniendo en cuenta que la deportista tenía relación con Oriana y Paulo Dybala, ya que se reunían. Esto se rompió y Gabriela no asistió a la boda que se realizó en julio de 2024. En medio de la dulce espera de la hija de Oriana y Paulo, la encontraron a la extenista en la calle y no dudaron en preguntarle por el momento de felicidad que vive su familia. Ante esto, Gabriela tuvo una reacción que deja en claro cómo es el vínculo.

Al ser abordada por el móvil de Infama, la exdeportista frenó y respondió. Primero, el periodista le dijo: "¿Sos fanática de esto, no?”. Ante esto, Gabriela comentó: “Es lo más lindo que hay”. Luego, de mencionar al emprendimiento de perfumes que tiene Gabriela Sabatini, el cronista no dudó en consultarle sobre la relación con su sobrina que espera su primera hija y la emoción de la familia por la llegada del bebé.

Embed - EXCLUSIVO: GABRIELA SABATINI HABLÓ DE LAS INTERNAS DE SU FAMILIA

“¿Vas a ser tía?”, le dijo el periodista. Ante esto, la exdeportista tomó la decisión de terminar la charla de forma amable y volvió a pedalear su bicicleta. “Nos vemos, hasta luego”, expresó Gabriela Sabatini antes de irse y cortar el tema relacionado con su familia.

Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo

Oriana Sabatini está en uno de los mejores momentos de su vida. Enamorada de Paulo Dybala y esperando su primer hijo con el futbolista, la modelo visitó Sería increíble, el programa de Nati Jota en Olga y reveló el día que perdió su embarazo.

En otro momento de la nota se refirió a los rumores que lee en redes sociales sobre la infidelidad del futbolista y sin vueltas respondió a los haters.

Embed - ORIANA SABATINI: “ME EMOCIONA CONOCER a LA PERSONA que ESTOY CREANDO” | #SeríaIncreíble 4/11

La hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini habló con sinceridad sobre cómo transita la maternidad y desmintió el ideal de felicidad que muchos asocian a esta etapa. “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base.. no es así, eso no es real, me siento fatal el 90% del tiempo”, confesó riéndose.

En el diálogo que mantuvo con Damián Betular, integrante del ciclo, recordó que durante visitas anteriores estuvo embarazada, pero “no llegó a término”. “Es reloco. A Olga vine dos veces embarazada, bueno, la primera no llegó a término”, dijo recordando aquel momento y bromeó: “siento que Olga me hace fértil”.

La bebé que nacerá en marzo del 2026 ya tiene nombre elegido por sus padres, pero la influencer prefiere mantener el hermetismo. “Es de una película que vi a los 15 algo y dije “si tengo una hija se va a llamar así”. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era nena pensé ¡se tiene que llamar así!”, dijo.