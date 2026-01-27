Zaira Nara se conmovió con la historia de una jubilada que no llega a fin de mes

La modelo compartió la historia de una jubilada de 89 años que vende un producto artesanal en la calle.

Las redes sociales son una empresa para las figuras de la talla de Zaira Nara quien muestra en dicho espacio digital el día a día de su vida para generar mayor conexión con sus millones de seguidores como también mostrar los caminos empresariales que toma para seguir acrecentando su poder económico. Lejos de la cotidianeidad, la modelo sorprendió con una inesperada historia de vida.

En sus historias compartió la situación de una mujer de 89 años que vende en la calle sillas pequeñas de madera , hechas por ella, debido a que intenta recaudar para poder sostenerse económicamente debido a que, según lo explicado, no le alcanza con el cobro de la jubilación.

A su vez, previo a eso, la modelo compartió la imagen con los datos necesarios para colaborar con una recaudación de dinero para ayudar a apagar el incendio que preocupa a Chubut y Neuquén. Acciones que acercan a la modelo a su público y la humanizan más allá de su fama.

El video de Marcelo Polino que compromete a Wanda Nara por el "mal olor"

La polémica por la higiene personal de las figuras mediáticas resurgió en redes sociales tras viralizarse un video de archivo del periodista Marcelo Polino. En el material, el jurado recordó una mala experiencia laboral con Wanda Nara durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz. Allí, detalló que la empresaria no cumplía con los estándares mínimos de cuidado personal para una primera figura de revista. El video volvió a la luz justo cuando se reflotaron antiguos rumores cruzados entre la blonda y la China Suárez.

Polino dijo que Wanda iba "sucia al teatro"

Durante su participación en el programa Viva la Tarde, el comunicador relató con crudeza los inconvenientes que presenció en los camarines y el escenario. Según su testimonio, la mediática presentaba dificultades técnicas en sus trucos de baile y descuidaba su apariencia antes de salir a escena. “Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro", sentenció en la grabación que se volvió tendencia.



El relato incluyó una anécdota específica ocurrida en la puerta del Teatro Candileja, donde el periodista confrontó a la modelo por su aspecto informal. Polino recordó haberle llamado la atención frente al productor Daniel Comba por presentarse en condiciones inapropiadas para una estrella del espectáculo. “Le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’, venía en ojotas, venía del río”, rememoró con su característico estilo ácido y frontal.

Este cruce de acusaciones sobre el mal olor se originó inicialmente en 2021, durante el estallido del conflicto conocido como el Wanda Gate. En aquel entonces, se instaló la versión de que Mauro Icardi habría hecho comentarios despectivos sobre su encuentro con la ex Casi Ángeles en París.

Polino: "Wanda Nara iba sucia al teatro...un dia la encontré en la puerta y le dije querida, lavate los pies para venir al teatro"



Y después tenemos a la sucia hablando de olores

Yanina Latorre dejó expuesta a Wanda Nara

La viralización de un clip de LAM expuso que estas versiones habrían sido una estrategia de desprestigio inventada por la mediática tras la infidelidad de 2021. “En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi”, reveló Yanina Latorre sobre el origen de esta polémica versión que hoy vuelve a sacudir el espectáculo.

Harto de las acusaciones, el delantero del Galatasaray salió en defensa de su actual pareja y desmintió categóricamente los dichos de su exesposa sobre el encuentro en París. El futbolista aseguró que la intérprete es sumamente cuidadosa con su imagen y que los ataques de la mayor de las Nara solo demuestran su falta de credibilidad. “Olía exquisita a perfume y es más obsesiva que yo con los olores”, remarcó.