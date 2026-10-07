Los nombres de las pastas como spaghetti, fusilli y penne revelan historias fascinantes detrás de su forma, herramientas antiguas o expresiones regionales.

Sorprende de dónde vienen los nombres de las pastas: este es el verdadero significado de cada uno

La gastronomía italiana es una de las más reconocidas del mundo. Y dentro de ella, las pastas son uno de sus grandes clásicos . De hecho, en las últimas horas, volvieron a hacerse virales, pero no por una receta o un plato, sino por la explicación de sus nombres . El usuario @betodecarabassa compartió un video explicando de dónde vienen las denominaciones.

Es que detrás de cada plato existe una historia muchas veces desconocida. Spaghetti, ravioli, fusilli, penne, fettuccine, pappardelle y ñoquis son nombres que se incorporaron al vocabulario cotidiano de millones de personas, aunque pocos conocen qué significan realmente.

Según la explicación, varios nombres de pastas italianas nacieron a partir de su forma, de antiguas herramientas de trabajo, de objetos cotidianos , de expresiones regionales e incluso de determinadas costumbres gastronómicas . También existen explicaciones lingüísticas bastante claras, mientras que en algunos casos conviven diferentes teorías.

Las pastas son uno de los grandes clásicos de la gastronomía italiana.

Spaghetti o las “pequeñas cuerdas”

Uno de los casos más fáciles de reconocer es el de los spaghetti. La palabra italiana deriva de spaghetto, diminutivo de spago, término que significa "cordón" o "cuerda". De esta manera, el nombre puede interpretarse como "pequeñas cuerdas", una referencia directa a la apariencia larga, fina y cilíndrica de esta pasta.

Fusilli y el recuerdo de una herramienta

Los fusilli tienen una de las explicaciones etimológicas más llamativas. Su nombre está relacionado con fuso, palabra italiana que significa "huso", la herramienta utilizada tradicionalmente para hilar fibras.

La asociación tiene sentido cuando se observa la forma de esta pasta: una tira de masa enrollada en espiral que recuerda a un hilo alrededor de un huso. Según la explicación difundida recientemente en redes, las antiguas técnicas artesanales habrían inspirado esta denominación.

Las variantes de pastas en forma de cintas o hilos son las más recurrentes.

Penne, pastas que recuerda a una vieja pluma

Otro nombre que resulta fácil de comprender cuando se observa el formato es penne. En italiano, penna significa "pluma", y el término está relacionado con la forma característica de este tipo de pasta. Los penne presentan un corte diagonal que recuerda a la punta de una antigua pluma utilizada para escribir.

En el caso de los penne rigate, además, la superficie presenta pequeñas estrías que ayudan a retener la salsa. Así, una herramienta vinculada con la escritura terminó asociándose con uno de los formatos de pasta más populares.

Gnocchi, una palabra relacionada con los "nudillos"

Los ñoquis –como los conocemos en Argentina- esconden una referencia corporal. El término italiano gnocchi suele asociarse con una palabra relacionada con los nudillos o pequeñas protuberancias.

El nombre de los ñoquis está relacionado con los "nudillos".

La relación resulta comprensible al observar los tradicionales ñoquis de papa. Su forma pequeña, redondeada y marcada con surcos se consigue habitualmente presionando cada pieza contra un utensilio o utilizando un tenedor.

Ravioli, entre la historia y las teorías

Los ravioli tienen una de las historias más misteriosas, ya que su nombre fue vinculado con distintas interpretaciones. La palabra italiana “ravioli” está documentada desde la Edad Media y designa a una pasta rellena. La Real Academia Española señala que ravioli procede del italiano y se registra desde al menos el siglo XIV.

Una explicación popular relaciona el nombre con un término genovés asociado a pequeñas cosas, restos o sobras. Esta interpretación tiene sentido debido a que los ravioli tradicionalmente permitían aprovechar diferentes ingredientes para preparar el relleno. Sin embargo, no hay una certeza absoluta.

Lo que sí está documentado es la antigüedad de la preparación: existen referencias medievales a masas rellenas que preceden ampliamente a la famosa leyenda que atribuye la llegada de los ravioli a Italia a Marco Polo.

El término ravioli no tiene una conclusión absoluta.

Pappardelle y fettuccine, entre “comer con ganas” y las “cintas”

Entre las denominaciones más curiosas también aparecen las pappardelle. El nombre procede del verbo italiano pappare, que puede traducirse como comer con ganas o de manera abundante. La palabra encaja con una pasta de cintas anchas y generosas, tradicionalmente asociada a preparaciones contundentes y salsas intensas.

Los fettuccine, por su lado, tienen un origen mucho más descriptivo. El término deriva de fettuccia, que significa "cinta". Por eso, fettuccine puede entenderse como "pequeñas cintas", una referencia directa a sus tiras largas, planas y relativamente estrechas.