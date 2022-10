Georgina Barbarossa reveló cómo fue realmente su historia con alfa de Gran Hermano

En la edición del viernes 28 de octubre Georgina y sus panelistas le realizaron una entrevista a Roxana, la ex cuñada del participante más grande de la casa. Desde un móvil en la comodidad de su casa, la entrevistada habló sobre las intimidades de la ex pareja de su hermana e hizo un picante comentario que llevó a Georgina a tener que aclarar sobre su relación con el "hermanito" de 60 años.

Todo surgió cuando Lio Pecoraro le preguntó a Roxana qué sabía del noviazgo de alfa con María Valenzuela. Entonces la entrevistada generó la demorada confesión de la conductora al decir: "De ese noviazgo no me enteré. Del de Pata Villanueva sí. Y el de Georgina me re sorprendió, tampoco sabía ".

Georgina Barbarossa contó la verdad de su relación con Alfa de Gran Hermano.mp4 Georgina Barbarossa confesó la verdad de su vínculo con Alfa de Gran Hermano.

En el estudio se desató un caos de gritos de sorpresa y risas nerviosas. Inmediatamente Nancy Pazos dijo "sí, lo tenemos que confirmar". Pero Georgina llamó al orden y aclaró enseguida: "¡Nooooo! Te lo juro por Dios que no. Roxana, te lo juro que no". La conductora en su momento había jugado con los rumores al decir que se habían conocido por una aplicación que no era de citas, la había visitado en su casa con autos antiguos y le había llevado empanadas de tripa gorda.

"Yo te creo, Georgina. Además, si hubiera pasado algo ¿qué problema hay?", le respondió la ex cuñada de Alfa. Entonces la panelista Noelia Antonelli hizo otra revelación: "además él intentó y no, no pudo". Si aclarar si no había logrado seducir a la actriz o no había podido concretar la relación en la intimidad.

Ruborizada, Geo dio más precisiones de su vínculo con Walter. "Fue alumno mío, no tuvimos nada que ver. Te lo juro. Lo aprecio mucho .Y si hubiera pasado algo, lo hubiese dicho, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada oculto... La última vez que lo vi fue a principios de 2021. Tiene personalidad. Miren cómo se viste", recordó.

Y agregó que sabía de su casting para el reality. "Le dije que yo no lo haría, que no entraría a la casa, pero no sabía que había entrado. Me enteré ayer viendo la tele", se sinceró. "En la casa lo vi sincero. Va por todo y quiere ganar. Tiene una buena posición económica, pero le gusta la fama. Es muy fierrero y tiene muchos amigos famosos, pero no del ambiente artístico, sino de otros ámbitos", analizó Georgina sobre el polémico habitante de la casa más famosa del país.