En un acto encabezado por los dirigentes José Luis Gioja, Verónica Magario y Daniel Menéndez en la puertas del edificio de la histórica sede de Matheu, el sanjuanino dijo que no se la van a "hacer fácil" al dirigente sindical Luis Barrionuevo, designado interventor, y que va a "agotar todas las vías" judiciales para revertir la decisión.

"¡No vamos a ir a esa sede porque esa sede ya la tomaron ellos! ¡Pero no hace falta porque acá hay amigos y amigas que las tienen bien puestas, que no van a bajar los brazos y nos van a acompañar hasta el final!", apuntó Gioja.

Por su parte, la intendenta de La Matanza confirmó la convocatoria al máximo congreso partidario para el próximo 18 de mayo para "ratificar a toda la conducción", a pesar del fallo de la jueza electoral Maria Servini de Cubría.

"A la intervención la consideramos nula si bien vamos a acatar cada fallo judicial", agregó por su parte el presidente del PJ bonaerense y completó: "No nos dejan entrar al edificio pero no importa porque el peronismo no es un edificio sino que vive en el corazón de la gente y los argentinos no van a quedar sin representación".

LEÉ MÁS

La Justicia intervino el PJ nacional y Gioja resistía en su sillón