La nueva moda de la farándula argentina: darse la vacuna en Miami

“Acá no hay ningún beneficiado. No te exigen que seas residente, vacunan gratis a cualquiera que tenga más de 65 años”, aclaró la abogada, y agregó que su hija le sacó un turno. "Stefi tuvo suerte porque entró a la página a las 8 de la mañana, consiguió el turno y a las 8:05 ya se habían agotado”, indicó Rosenfeld y detalló que en Miami se aplican 500 vacunas diarias.

Añadió que, entre las alternativas, estaban las fórmulas de los laboratorios Moderna o Pfizer, pero que no pudo elegir. Aleatoriamente le tocó la primera: “A mí me era indistinto. Yo quería darme la vacuna”. "Había un requisito excluyente: que en los últimos 14 días no se hubieran aplicado ninguna otra vacuna", comentó.

Por su parte, recién llegada a Miami, Yanina Latorre contó a través de sus historias de Instagram que el próximo viernes tiene turno para vacunar a su madre, Dora Caamaño, que viajó con ella y sus hijos Lola y Dieguito.

“Están dando la de Pfyzer, le acabo de sacar un turno a Dora, me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?”, le expresó Yanina Latorre a su más de un millón y medio de seguidores.

“Amores, tengo muchas preguntas de las vacunas, el dato me lo pasó una amiga mía que vive en Miami, que la mamá de otra argentina que no es residente y vino de vacaciones , se vacunó", comentó Yanina Latorre. Y agregó. "Al parecer, no lo quiero asegurar por si después cambia algo o surge algún problema, yo tengo turno el 8, hasta que no esté mamá ahí vacunada, no lo creo, voy a grabar todo, hacer historias, todo”. Al parecer, para mayores de 65 años que estén en Miami, aunque no sean residentes, te la dan”.

También desde Miami, el cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez contó que se vacunó en contra del COVID-19 luego de haber pasado tres años de haber tenido una fuerte cirugía en el que le realizaron un trasplante doble de pulmones.

"Una esperanza más de vida", comentó el artista tras recibir la vacuna de la empresa farmacéutica Moderna en un hospital de Miami.

El cantante pertenece a la población en riesgo y en cuatro semanas recibirá la segunda dosis.