La nueva novia de Icardi habló de lo que pasa entre ellos y mostró chats

Rodríguez es quien estaría en un nuevo noviazgo con Icardi, como prueba sus posteos en sus redes. "Prepárate que después de 3 años el señor #mauroicardi aún no me ha olvidado ya que me buscó con un número turco. Hoy te mostraré una prueba bomba, entonces quiero ver si sigues diciendo que soy falso y mentiroso en la busqueda de fama #wandanara", escribió la modelo.