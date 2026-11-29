El puente sobre el río Neuquén en Chos Malal se vio copado por la transhumancia. Se solicita conducir con precaución y disminuir la velocidad.

A mediados de noviembre comenzó una temporada de arreo hasta fines de diciembre en el Norte Neuquino . Las familias crianceras comienzan a transitar las "huellas de arreo" para trasladar a sus animales desde la invernada hasta la veranada y comienzan a verse en las rutas neuquinas.

Uno de los arreos fue registrado y publicado por Tricao Malal Noticias, donde se ve a un criancero junto a su piño sobre el puente del Río Neuquén en Chos Malal . De un lado, decenas de animales desplazándose mientras que del otro lado se podían ver los vehículos que transitaban por allí esperando su paso.

Este movimiento se conoce como trashumancia . La veranada se da en los campos de mayor altitud, en las zonas de precordillera y cordillera. Cada arreo representa jornadas de esfuerzo, sacrificio, conocimiento del territorio y una tradición transmitida por generaciones.

De esta forma, a los automovilistas se les solicita disminuir la velocidad y, de ser necesario, detener el vehículo y disfrutar de ese maravilloso momento.

Este año hubo una diferencia. En temporadas anteriores, la sequía y la falta de pasturas obligaban a muchas familias a arrancar los desplazamientos en la segunda quincena de octubre. Esta vez, los campos de invernada tenían más humedad, había agua disponible y las pasturas se recuperaron. Eso permitió que los animales se quedaran más tiempo en esos sectores.

Agua, cargaderos y un comité de emergencia

El Gobierno provincial viene acompañando a los crianceros sobre todo en un punto: el agua para los animales durante los recorridos largos. Entre las tareas figuran el traslado de agua hacia puntos estratégicos, el acondicionamiento de espacios para hidratar al ganado y la construcción, reparación y mantenimiento de cargaderos e instalaciones vinculadas a la actividad.

La seguridad también pasa por la ruta. Con los arreos ya sobre la 43, la Municipalidad de Andacollo pidió a conductores y visitantes circular con máxima prudencia, bajar la velocidad al ver animales o arrieros y respetar el paso de los piños.

Gentileza Nicolás Fuentes

Increíble postal: así cruzó un criancero sus animales por el río Neuquén rumbo a la veranada

La increíble postal de una gran cantidad de animales cruzando a pie el río Neuquén, en el norte neuquino, generó sorpresa y emoción. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y reflejan el duro camino que deben atravesar los crianceros junto a su ganado durante la época de trashumancia.

El registro muestra el trabajo del criancero Gabriel Retamal, desde su llegada a la orilla del río con un camión cargado de vacas hasta el momento en que las baja y arrea para que, junto a otros animales, comiencen la travesía en medio del agua.

Las imágenes resultan impactantes por la fuerza de la correntada y el esfuerzo que deben realizar tanto el criancero como los animales para avanzar y alcanzar la otra orilla.

De acuerdo con las imágenes compartidas, el cruce tuvo lugar en la zona de Manzano Amargo, desde donde el trabajador habría partido rumbo a los campos de veranada en El Tranquero.

Se trata de una postal que, además de sorprender por su imponencia, pone en valor el sacrificio y la dedicación de quienes mantienen viva esta tradición ancestral.