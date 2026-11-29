Así se ven las rutas del Norte Neuquino con el comienzo de los arreos a la veranada
El puente sobre el río Neuquén en Chos Malal se vio copado por la transhumancia. Se solicita conducir con precaución y disminuir la velocidad.
A mediados de noviembre comenzó una temporada de arreo hasta fines de diciembre en el Norte Neuquino. Las familias crianceras comienzan a transitar las "huellas de arreo" para trasladar a sus animales desde la invernada hasta la veranada y comienzan a verse en las rutas neuquinas.
Uno de los arreos fue registrado y publicado por Tricao Malal Noticias, donde se ve a un criancero junto a su piño sobre el puente del Río Neuquén en Chos Malal. De un lado, decenas de animales desplazándose mientras que del otro lado se podían ver los vehículos que transitaban por allí esperando su paso.
Este movimiento se conoce como trashumancia. La veranada se da en los campos de mayor altitud, en las zonas de precordillera y cordillera. Cada arreo representa jornadas de esfuerzo, sacrificio, conocimiento del territorio y una tradición transmitida por generaciones.
De esta forma, a los automovilistas se les solicita disminuir la velocidad y, de ser necesario, detener el vehículo y disfrutar de ese maravilloso momento.
Este año hubo una diferencia. En temporadas anteriores, la sequía y la falta de pasturas obligaban a muchas familias a arrancar los desplazamientos en la segunda quincena de octubre. Esta vez, los campos de invernada tenían más humedad, había agua disponible y las pasturas se recuperaron. Eso permitió que los animales se quedaran más tiempo en esos sectores.
Agua, cargaderos y un comité de emergencia
El Gobierno provincial viene acompañando a los crianceros sobre todo en un punto: el agua para los animales durante los recorridos largos. Entre las tareas figuran el traslado de agua hacia puntos estratégicos, el acondicionamiento de espacios para hidratar al ganado y la construcción, reparación y mantenimiento de cargaderos e instalaciones vinculadas a la actividad.
La seguridad también pasa por la ruta. Con los arreos ya sobre la 43, la Municipalidad de Andacollo pidió a conductores y visitantes circular con máxima prudencia, bajar la velocidad al ver animales o arrieros y respetar el paso de los piños.
Increíble postal: así cruzó un criancero sus animales por el río Neuquén rumbo a la veranada
La increíble postal de una gran cantidad de animales cruzando a pie el río Neuquén, en el norte neuquino, generó sorpresa y emoción. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y reflejan el duro camino que deben atravesar los crianceros junto a su ganado durante la época de trashumancia.
El registro muestra el trabajo del criancero Gabriel Retamal, desde su llegada a la orilla del río con un camión cargado de vacas hasta el momento en que las baja y arrea para que, junto a otros animales, comiencen la travesía en medio del agua.
Las imágenes resultan impactantes por la fuerza de la correntada y el esfuerzo que deben realizar tanto el criancero como los animales para avanzar y alcanzar la otra orilla.
De acuerdo con las imágenes compartidas, el cruce tuvo lugar en la zona de Manzano Amargo, desde donde el trabajador habría partido rumbo a los campos de veranada en El Tranquero.
Se trata de una postal que, además de sorprender por su imponencia, pone en valor el sacrificio y la dedicación de quienes mantienen viva esta tradición ancestral.
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