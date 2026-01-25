Tormentas en Neuquén: cuándo llegan y qué zonas se verán afectadas

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó que durante la tarde-noche del domingo se registrarán periodos de inestabilidad en la provincia.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) confirmó que este domingo la provincia de Neuquén atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica , con el avance de intensas tormentas eléctricas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche .

Según el monitoreo en tiempo real que mantiene el organismo, el fenómeno ya comenzó a desarrollarse en el norte neuquino y sectores del centro del territorio , con especial presencia en las áreas cercanas a la comarca petrolera conformada por Rincón de los Sauces, Medanito, Añelo y Cutral Co .

En tanto, en la ciudad de Neuquén capital y alrededores, las tormentas ingresarán de manera dispersa , con lluvias débiles a moderadas. Sin embargo, la AIC advirtió que la situación puede cambiar rápidamente y generar precipitaciones intensas en lapsos breves .

La inestabilidad en el clima también se registra en la vecina provincia de Río Negro con el desarrollo de tormentas que afectarán a las localidades del Valle Medio, integrado por Villa Regina, Chimpay, Lamarque y Choele Choel.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas explicaron que las altas temperaturas registradas durante la jornada, combinadas con el ingreso de aire más inestable, favorecen la formación de tormentas eléctricas. Hacia la noche, el ingreso de vientos del sudoeste podría generar un leve descenso de la temperatura, aunque sin descartar nuevos pulsos de inestabilidad.

En este contexto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los informes oficiales, ya que las tormentas pueden desarrollarse de manera repentina y con distinta intensidad según la zona.

Recomendaciones por tormentas eléctricas

Durante la presencia de actividad eléctrica, las autoridades aconsejan evitar llevar a cabo actividades al aire libre, no resguardarse bajo árboles y buscar lugares seguros. También se solicita extremar la precaución al circular por rutas y caminos rurales. Asimismo, se recomienda asegurar objetos sueltos en patios y balcones, ya que las ráfagas asociadas a las tormentas pueden provocar desplazamientos repentinos.

En la provincia de Neuquén, el área de Defensa Civil recibe alertas y reportes a través de la línea 103, habilitada para este tipo de eventos climáticos que provocan la caída de árboles, voladuras de techos, anegamientos o daños estructurales. Además, está disponible el 911 para emergencias en general y el 107, correspondiente al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Ola de calor en la región patagónica

Este domingo, la ciudad de Neuquén y los alrededores atravesaron una jornada calurosa en el marco de una ola de calor que se mantiene sobre gran parte del norte de la Patagonia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas rondaron los 20 °C, mientras que las máximas superaron los 34 °C.

Las autoridades recomiendan en estos días evitar la exposición al sol en las horas pico, hidratarse de forma permanente y extremar cuidados ante el riesgo de incendios y golpes de calor, especialmente en personas mayores y niños.

De este modo, Neuquén cerrará la semana con un domingo intenso, con calor sofocante, viento fuerte y un clima inestable que mantiene en alerta a toda la región.