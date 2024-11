Una gloria del Club Cipolletti necesita ayuda para dejar atrás un calvario

Embed - Cristian Martínez en el Especial de Sitio Albinegro Radio

“No tengo cartílago, choca hueso con hueso y sí o sí me tengo que poner una prótesis. Se me inflama la rodilla, lo de la cadera también es un parto, la otra rodilla se me está complicando. Para manejar se me hace cuesta arriba, cuando me despierto me tengo que sentar porque no me puedo parar, subir y bajas las escaleras es un garrón”, enumera sus sufrimientos cotidianos el ex defensor, famoso por la cantidad de goles convertidos en el Capataz.

“Fue Yanina la que tomó la decisión y me dijo disculpame pero quiero ayudarte y lo hice público. Yo la entendí, aunque no nos gustaba o nos daba pudor tener que pedir ayuda. El tema es que tengo que conseguir todo ese dinero 3 días antes de la operación con el doctor Pedro Chillo, que es un gran profesional”, agrega La Bruja a LM Cipolletti.

Asegura que se someterá a la intervención “cuando tenga la plata, pago y ahí me dan turno. Dura 2 horas y media la operación, me colocan una prótesis, me tienen que hacer toda la rodilla nueva, pero la calidad de vida será otra, mucho más sana”, se ilusiona la Bruja.

image.png La Bruja sueña con volver a sonreír. En la foto junto a otra gloria de Cipo, el Chala Parra.

A propósito de las secuelas que dejan las lesiones mal curadas en los futbolistas, dice que les aconseja a los chicos de inferiores que “respeten los plazos de recuperación: si son dos meses, recupérate en dos meses… Cuando jugás y estás bien preparado físicamente no sentís nada, pero cuando perdés masa muscular, estas grande, el cuerpo te pasa factura. Yo tuve dos operaciones de meniscos, me sacaban líquido para jugar, una distensión y otras dolencias y a los 47 años estoy así y hace 13 ó 14 años que no juego”.

Admite que “llevo bastante esperando la prótesis, el dinero del laburo es para el día a día, salgo a las 6.30 de casa y vuelvo a las 19.30. Había desistido de la operación pero mi mujer insiste y tiene razón”.

Cómo ayudarlo

Es por eso que cualquier ayuda económica le viene como anillo al dedo.

Alias juanmikeska

CBU: 0000003100018521677890

Le gustaría dirigir a Cipolletti

Sus problemas en la rodilla le impiden despuntar el vicio del balompié. “Desde que me retiré jugué un torneo amateur en La Masía y nunca más…”, recuerda.

Fue en 2013 el último campeonato que disputó en Cipolletti y con el posterior paso fugaz por Alianza puso final a su extensa carrera, esa que contó con experiencias en Sarmiento de Junín, Brown de Madryn, Río Gallegos...

Luego fue DT de Centenario, Añelo y trabajó en inferiores de Cipo, club donde tiene su corazoncito.

image.png

“Pasé momentos buenos, momentos malos en Cipolletti, como todos. Al club lo conozco de punta a punta, sé lo que es jugar una final, irse al descenso. Viví muchas cosas allí, importantes y también la he pasado mal. Pero agradecido a la gente, tengo una buena relación con los hinchas, me siento muy querido. Incluso cuando erré esos penales en Patronato en 2010, nunca recibí ningún insulto”, destaca la gloria.

Que no pierde la ilusión de dirigir al equipo de sus amores. “Cuando renunció el último técnico, le decía a Julio Torrres, si nos llaman agarremos… Me encantaría el desafío. Al jugador de fútbol hay que dejarlo que sea jugador no robot, hoy le sacan la esencia”, analiza.

Por último le desea “lo mejor al nuevo presidente (Luca Mancini). No lo conozco personalmente pero hay que ir a agarrar al club con todo el tiempo que se necesita dedicarle, mucho trabajo, lo que hace ya es valioso. Cipo es un grande y tiene que salir adelante, los que somos hinchas tenemos que estar a disposición”, cierra La Bruja Martínez. El también, como el club, necesita de gente que tienda una mano.