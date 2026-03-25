Alerta por lluvias fuertes y vientos de más de 120 km/h: qué zonas afectará

El SMN emitió dos alertas para las próximas horas, donde se advierte la presencia de un fuerte temporal.

Tras el fin de semana largo, y en el transcurso de los primeros días del otoño, la inestabilidad climática sigue siendo una constante en gran parte del país. Donde además se comienza a registrar una baja en las temperaturas.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes lluvias, que podrían estar acompañadas de granizo; pero además se advierte sobre la presencia de fuertes vientos.

El organismo precisó que la alerta rige para este miércoles, donde varias provincias se verán afectadas por un temporal de viento, e intensas lluvias.

Alerta por fuertes lluvias: a qué zona afectará

El SMN emitió una alerta amarilla, donde se advierte que se esperan lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.

Las lluvias alcanzarán al noroeste de la provincia de Santa Cruz.

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Alerta por vientos fuertes que superarían los 120 km/h

Por otro lado, el organismo confirmó que está vigente otra alerta amarilla por un temporal de viento. Según detalló, algunos sectores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

Para la zona costera sur de Santa Cruz rige una alerta naranja por fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 120 km/h.

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Recomendaciones del SMN

El organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la vigencia de las dos alertas:

-alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

-alerta por vientos fuertes