El SMN emitió alertas por lluvias y fuerte viento: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El organismo nacional advirtió por distintos fenómenos en la Patagonia y Cuyo que influirá en distintas regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que alcanzan a distintas regiones del país por lluvias persistentes, fuertes vientos y la presencia de viento Zonda, en un contexto de inestabilidad que también impactará a la Patagonia.
Según el reporte oficial, las advertencias rigen para este martes y abarcan zonas específicas de la cordillera y el sur argentino.
El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para el oeste de Santa Cruz, en sectores cordilleranos. El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas.
Estas condiciones pueden generar complicaciones en caminos y aumento de caudales en arroyos y ríos de la zona.
Alerta por viento en la Patagonia y Cuyo
Además, el organismo nacional mantiene una alerta por vientos intensos que abarca amplias zonas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como también sectores de San Luis.
El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, con mayor intensidad en regiones abiertas. La alerta está vigente para la tarde de este martes y durante todo el miércoles
Alerta por viento Zonda en Mendoza
Por otra parte, el SMN advirtió por la presencia de viento Zonda en Mendoza, especialmente en zonas precordilleranas.
Este fenómeno se caracteriza por ráfagas fuertes, aumento de temperatura y muy baja humedad, lo que puede generar reducción de la visibilidad y condiciones adversas, especialmente en rutas.
El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Recomendaciones del SMN
El organismo recomienda evitar actividades al aire libre durante las alertas, asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Alerta por lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Alerta por vientos
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Alerta por viento Zonda
- Evitá salir al momento del fenómeno.
- Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.
- Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Conducí con precaución.
- Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
- No enciendas fuego.
El organismo continuará monitoreando la evolución de estos fenómenos y no descarta actualizaciones en las alertas en función de las condiciones atmosféricas.
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