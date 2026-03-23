Alerta por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de distintos niveles que afectan a varias provincias. Se esperan fenómenos con impacto durante las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por condiciones meteorológicas adversas que alcanzan a amplias zonas del país. Los avisos incluyen tormentas fuertes, lluvias persistentes y ráfagas intensas de viento, con distintos niveles de intensidad según la región.
De acuerdo al reporte actualizado, las alertas rigen durante este lunes y abarcan sectores del norte, centro y sur de la Argentina. En cada caso, el organismo detalló los fenómenos esperados y recomendó a la población mantenerse informada y tomar precauciones.
Las provincias del noreste y parte del centro del país se encuentran bajo alerta por tormentas, algunas de ellas localmente fuertes. Entre las zonas afectadas se destacan áreas de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.
Según el SMN, estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Además, no se descartan acumulados significativos de precipitación en lapsos breves, lo que podría generar anegamientos temporarios.
Lluvias persistentes en la Patagonia
En tanto, el organismo emitió una alerta por lluvias para sectores del oeste de la Patagonia, principalmente en áreas cordilleranas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores acumulados importantes. Estas condiciones podrían extenderse durante varias horas, afectando rutas y zonas de difícil acceso, especialmente en regiones de montaña.
Vientos intensos en el sur
Por otro lado, el sur del país se encuentra bajo alerta por vientos fuertes. Las áreas más comprometidas incluyen el sur de Chubut y Santa Cruz.
El SMN indicó que se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas elevadas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Este tipo de condiciones puede provocar reducción de visibilidad, voladuras de objetos y complicaciones en la circulación.
Recomendaciones oficiales
Ante este escenario, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre durante los eventos más intensos, asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
También se sugiere no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, evitar circular por zonas inundadas y tener precaución al conducir en áreas afectadas por viento o lluvia.
Alerta por lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Alerta por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por vientos
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
El organismo continuará monitoreando la evolución de estos fenómenos y no descarta actualizaciones en las alertas en función de las condiciones atmosféricas.
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