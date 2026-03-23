Alerta por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de distintos niveles que afectan a varias provincias. Se esperan fenómenos con impacto durante las próximas horas.

El SMN emitió alertas meteorológicas que afectarán a gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una serie de alertas por condiciones meteorológicas adversas que alcanzan a amplias zonas del país. Los avisos incluyen tormentas fuertes, lluvias persistentes y ráfagas intensas de viento, con distintos niveles de intensidad según la región.

De acuerdo al reporte actualizado, las alertas rigen durante este lunes y abarcan sectores del norte, centro y sur de la Argentina. En cada caso, el organismo detalló los fenómenos esperados y recomendó a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Las provincias del noreste y parte del centro del país se encuentran bajo alerta por tormentas , algunas de ellas localmente fuertes. Entre las zonas afectadas se destacan áreas de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

Según el SMN, estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Además, no se descartan acumulados significativos de precipitación en lapsos breves, lo que podría generar anegamientos temporarios.

SMN Alerta por tormentas 23-03

Lluvias persistentes en la Patagonia

En tanto, el organismo emitió una alerta por lluvias para sectores del oeste de la Patagonia, principalmente en áreas cordilleranas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores acumulados importantes. Estas condiciones podrían extenderse durante varias horas, afectando rutas y zonas de difícil acceso, especialmente en regiones de montaña.

SMN Alerta por lluvias 23-03

Vientos intensos en el sur

Por otro lado, el sur del país se encuentra bajo alerta por vientos fuertes. Las áreas más comprometidas incluyen el sur de Chubut y Santa Cruz.

El SMN indicó que se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas elevadas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Este tipo de condiciones puede provocar reducción de visibilidad, voladuras de objetos y complicaciones en la circulación.

SMN Alerta por vientos 23-03

Recomendaciones oficiales

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre durante los eventos más intensos, asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

También se sugiere no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, evitar circular por zonas inundadas y tener precaución al conducir en áreas afectadas por viento o lluvia.

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

El organismo continuará monitoreando la evolución de estos fenómenos y no descarta actualizaciones en las alertas en función de las condiciones atmosféricas.