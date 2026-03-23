Anmat prohibió más de 20 cosméticos por riesgo para la salud: de qué marca son

La medida alcanza a productos de una misma marca cuyas condiciones de elaboración no están garantizadas. El listado de los productos prohibidos.

ANMAT dispuso la prohibición de larga lista de productos cosméticos de una misma marca por considerarlo potencialmente dañinos para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la prohibición de una serie de productos cosméticos en todo el país tras detectar irregularidades en su elaboración.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 1465/2026 publicada en el Boletín Oficial .

En el comunicado del organismo nacional se dispone la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados, de los productos:

Crema corporal marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; Aceite bifásico marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; Aceite bifásico marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Espuma de limpieza facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema nutritiva marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

AMAZON-COSMETICOS.jpeg Foto de archivo de una estantería con productos para el cuidado del cabello de Rusk en una tienda de Ricky en Nueva York. 14 de octubre de 2017. REUTERS/Brendan McDermid

Tónico facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Bloqueador solar FPS 40 marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Bloqueador solar FPS 40 marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Emulsión sebo reguladora marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; 8. Loción de limpieza marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; 8. Loción de limpieza marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Óleo bronceante natural marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum tensor marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum tensor marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema facial antiage marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Loción astringente marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Loción astringente marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema niacinamida marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema despigmentante marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Por qué la prohibición del Anmat

De acuerdo con la Anmat se tratan todos ellos de productos ilegítimos no inscriptos ante dicho organismo "para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

Por ello, "a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados", la Anmat dispuso la prohibición de su venta hasta tanto estén debidamente inscriptos.

cremas ANMAT detectó que tanto las cremas como lo productos para piletas presentaban irregularidades de fabricación y por lo tanto podrían ser perjudiciales para la salud.

También en la lista figuran: