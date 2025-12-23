Cinco muertos en un trágico choque en Ruta 9: una nena de 10 años entre las víctimas

Tal como se pueden apreciar en las imágenes, el auto quedó destrozado casi en su totalidad y volcado sobre el pasto.

Un fatal accidente se registró en la Ruta Nacional N° 9, donde cinco personas fallecieron producto de un brutal impacto frontal entre un auto y una camioneta. Hay tres heridos de gravedad. La violencia del choque provocó una escena de destrucción total, con ambos vehículos severamente dañados.

Fuentes policiales precisaron que el choque ocurrió a la altura de la localidad de Arbolito, en el departamento de Río Hondo, Santiago del Estero . Por motivos que todavía se investigan, ambos vehículos impactaron de frente.

Debido al fuerte impacto entre el Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux , cinco personas murieron en el acto. Otras tres sufrieron lesiones graves y fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para recibir atención médica.

Quiénes son todas las víctimas del fatal choque

Medios locales confirmaron que entre las víctimas mortales hay una nena de 10 años, una mujer de 29 años (identificada como Liliana Fernández Álvarez, un hombre de 32 años (Arnaldo Andrés Alderete, uno de 57 (Pablo Ovejero) y otro de 64 (Ramón Marcelo Bulacio).

De acuerdo con el informe médico inicial, las personas heridas fueron identificadas como Andrea Micaela Bulacio, de 31 años y domiciliada en Ostende, provincia de Buenos Aires; Eduardo Palomino, con domicilio en Chañar Pozo de Arriba y funcionario de la municipalidad de Amicha; y Liter Octavio Corregidor, de 55 años, oriundo de la zona de Haipa Puca, departamento Río Hondo. Fueron atendidos de urgencia tras el choque y permanecen bajo atención médica.

En el sitio del accidente trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 57, junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y especialistas en accidentología vial. Los peritajes preliminares buscan determinar si el choque fue producto de una maniobra de sobrepaso fallida o de un desperfecto mecánico en alguno de los rodados involucrados.

Según precisó diario El Capital, debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en la Ruta 9 se vio interrumpido parcialmente durante varias horas, mientras los equipos de rescate trabajaban en la remoción de los vehículos y la limpieza de la cinta asfáltica.

Fatal vuelco en la ruta: una joven madre murió y sus dos nenas resultaron heridas

Un trágico accidente tuvo como víctima a una joven madre, quien viajaba junto a sus dos pequeñas hijas. El fatal hecho ocurrió en la Ruta 36, cerca de la localidad de Poblet, sentido a La Plata. En el vehículo viajaba la mujer, su pareja y sus dos hijas, menores de edad, quienes resultaron heridas.

Todo sucedió a la altura del kilómetro 68 de la ruta, y estuvo involucrado un Peugeot 408 que circulaba hacia la ciudad de La Plata.

vuelco la plata Todo sucedió a la altura del kilómetro 68 de la ruta, y estuvo involucrado un Peugeot 408.

Fuentes policiales indicaron que por motivos que aún son materia de investigación, el auto despistó y terminó volcando. A bordo viajaba una familia oriunda de La Matanza.

Tal como se pueden apreciar en las imágenes, el auto quedó destrozado casi en su totalidad y volcado sobre el pasto, a metros de la ruta. Producto del fuerte impacto, una mujer de 27 años salió despedida del auto y falleció en el lugar.

Por el momento continúan realizándose las tareas investigativas para determinar las causas del vuelco fatal, mientras el hombre quedó imputado en una causa caratulada como "homicidio culposo". La mujer fue identificada como Lineth Molina Vázquez.