Los números del horror en los 800 centros clandestinos de detención de la dictadura

Distribuidos en todo el país, los centros clandestinos revelan una estructura represiva planificada, que se inició el 24 de marzo de 1976.

Más de 800 centros clandestinos funcionaron en el país como parte de un sistema represivo coordinado.

A 50 años del golpe de Estado que comenzó el 24 de marzo de 1976 en Argentina, los centros clandestinos de detención vuelven a ocupar un lugar central en la discusión pública. No solo por lo que representaron dentro del aparato represivo, sino también por lo que todavía dicen sobre la forma en que operó el terrorismo de Estado en la Argentina.

Lejos de tratarse de episodios aislados o de lugares marginales, estos espacios integraron una red extendida, articulada y federal. El mapa oficial del Estado registra 814 centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal entre 1974 y 1983, con fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires, aunque con presencia en todo el país.

La dimensión territorial del sistema represivo permite comprender algo decisivo: la desaparición forzada no funcionó en la periferia del Estado, sino dentro de una maquinaria organizada por fuerzas armadas, policiales y de inteligencia. Según el sitio oficial sobre memoria, esos lugares operaron desde fines de 1974 y sobre todo, durante la última dictadura, en dependencias militares, comisarías, hospitales, unidades penales, escuelas y edificios civiles adaptados para la detención ilegal.

La sentencia del Juicio a las Juntas ya había enumerado muchos de esos espacios, y décadas después todavía se siguen reconstruyendo circuitos, responsabilidades y trayectorias de las víctimas.

Un sistema oculto, extendido y planificado

Los centros clandestinos de detención fueron el corazón operativo del terrorismo de Estado. Allí las personas secuestradas permanecían por fuera de toda legalidad, sometidas a torturas, interrogatorios, violencia sexual, traslados y, en muchísimos casos, desaparición.

ex ESMA 1.jpg La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de centros dentro del sistema represivo.

La clandestinidad, sin embargo, no implicaba lejanía. Muchos de esos lugares funcionaban en zonas urbanas, a la vista de vecinos, trabajadores y transeúntes. El horror no estaba apartado de la sociedad: estaba incrustado en su vida cotidiana.

El mapa oficial actualizado en octubre de 2022 identifica 814 espacios de este tipo. Chequeado subrayó además que 258 estaban en la provincia de Buenos Aires, es decir, casi tres de cada diez. La distribución permite dimensionar la escala del dispositivo represivo y también discutir una idea todavía presente en algunos relatos públicos: la de una violencia concentrada solo en unos pocos emblemas de la Capital Federal.

La represión tuvo un despliegue nacional y asumió formas distintas según cada jurisdicción, pero respondió a una misma lógica de persecución política y disciplinamiento social.

En paralelo, varios de esos lugares fueron recuperados como sitios de memoria. Una nota oficial de Cultura recordó que muchos espacios donde funcionaron centros clandestinos o donde ocurrieron hechos emblemáticos del terrorismo de Estado fueron reconvertidos para tareas de educación, investigación y transmisión pública de lo ocurrido. Ese proceso no borra el pasado del edificio: lo expone y lo vuelve materia de trabajo colectivo.

Dónde estaban los principales centros de detención

Entre los casos más emblemáticos aparece la ESMA, en la Ciudad de Buenos Aires. El Museo Sitio de Memoria ESMA funciona hoy en el edificio del ex Casino de Oficiales, preservado como prueba histórica y judicial.

El propio museo señala que por allí estuvieron detenidos-desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, lo que lo convirtió en uno de los núcleos represivos más notorios del país. En 2023, el sitio fue incorporado a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Videla y Massera.jpg Videla y Massera.

Otro punto decisivo fue Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Allí funcionaron al menos cuatro centros clandestinos: El Campito, Las Casitas, la Prisión Militar de Encausados y el Hospital Militar.

La información oficial indica que en ese circuito hubo detención ilegal de militantes políticos, sociales y sindicales, presencia de hijos menores de personas secuestradas y también maternidades clandestinas. Campo de Mayo muestra con crudeza que el sistema represivo no se reducía a una sala de torturas: incluía traslados, inteligencia, encubrimiento y apropiación de bebés.

En la Ciudad de Buenos Aires también sobresalen Olimpo y Automotores Orletti. Olimpo funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979 en un predio de la Policía Federal en Floresta. Orletti, también en la Capital, operó entre mayo y noviembre de 1976 y fue base de Operaciones Tácticas 18, bajo control de la SIDE y con articulación del Batallón de Inteligencia 601. Su nombre quedó asociado además al engranaje regional del Plan Cóndor.

Automotores Orletti

En el interior del país, uno de los emblemas fue La Perla, en Córdoba, bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército. Distintas referencias oficiales y de espacios de memoria la ubican entre los centros más grandes del interior, con un funcionamiento que se extendió entre 1976 y 1978 y con un número estimado de entre 2.200 y 2.500 personas cautivas.

En la misma provincia operó además el D2, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, entre el Cabildo y la Plaza San Martín, donde hoy funciona el Archivo Provincial de la Memoria.

la perla El proceso de análisis de los restos óseos estuvo orientado a determinar antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas.

Otro caso clave fue La Escuelita de Famaillá, en Tucumán. El sitio oficial indica que las instalaciones de la escuela Diego de Rojas fueron usadas como centro clandestino durante el Operativo Independencia, señalado como la primera experiencia masiva y sistemática de aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina.

Su inclusión en cualquier mapa de la represión resulta indispensable porque corre el foco de 1976 y muestra que el dispositivo ya estaba en marcha antes del golpe.

centros clandestinos Imagen: Chequeado

Del lugar del horror al espacio de memoria

La recuperación de estos edificios no los convierte en piezas de museo congeladas. Los vuelve escenarios de disputa sobre cómo una sociedad recuerda, enseña y transmite su pasado reciente.

Todo está listo para que se lleve a cabo el cuarto juicio a represores de la región que participaron en la última dictadura militar.

Según información oficial del Ministerio de Cultura, varios de estos espacios fueron recuperados como sitios de memoria y hoy funcionan abiertos al público.

A 50 años del golpe, el mapa de los centros clandestinos no solo ordena información. Expone la escala de la dictadura y su inserción territorial. También muestra que la memoria no se construye solo en fechas conmemorativas, sino en la preservación de pruebas, en las visitas escolares, en los archivos, en los juicios y en la señalización concreta de los lugares donde el Estado secuestró, torturó y desapareció personas.

Cada uno de esos edificios conserva una marca material de lo ocurrido. Y esa marca, todavía hoy, sigue interpelando a la democracia argentina.