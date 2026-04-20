Tussi, el perro antinarcóticos que desbarató una red de tráfico de fentanilo, propofol y ketamina

Marcó una encomienda en Puerto Madryn y adentro había frascos y ampollas. Venía desde Paraná, donde hicieron allanamientos y decomisaron también morfina.

Tussi, el perro antinarcóticos que desbarató una red de tráfico de anestésicos

El hilo se empezó a desenredar el jueves 17 de abril en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn . Y Tussi, un perro antinarcóticos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía de Chubut fue el actor clave.

El ovejero alemán especialmente entrenado marcó una encomienda que había llegado desde Paraná, Entre Ríos .

Al abrirla bajo la supervisión del fiscal federal Fernando Gelvez , los efectivos encontraron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo.

Se trata de dos anestésicos opioides cuyo uso y comercialización por fuera del sistema de salud está prohibida.

Identificado el contenido, los investigadores se propusieron identificar al destinatario del envío. La estrategia, en verdad, fue bastante sencilla: solo hubo que esperar.

El sospechoso fue interceptado cuando se presentó en la terminal a retirar el paquete. Quedó demorado de inmediato.

Con autorización del juez federal de Garantías Gustavo Lleral, se allanó su vivienda en la zona sur de la ciudad chubutense, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Más drogas en Paraná

El foco de la pesquisa se desplazó entonces hacia Entre Ríos. Las delegaciones Rawson y Paraná, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, intercambiaron información y ubicaron al remitente de la encomienda en la capital entrerriana.

Red de tráfico de anestésicos Chubut - Entre Rios Además de los anestésicos, en los allanamientos en Entre Ríos incautaron armas, celulares y pesos, dólares y reales en efectivo.

Los allanamientos en dos domicilios vinculados a esa persona, dejaron al descubierto un volumen de sustancias que multiplicó lo hallado en Madryn.

Los efectivos secuestraron:

148 frascos de propofol

90 ampollas de morfina

50 ampollas de fentanilo

25 frascos de ketamina

15 frascos de remifentanilo.

A eso se sumó una importante suma de dinero en distintas monedas: $15.801.500 en pesos, US$17.100 y 3.200 reales brasileños.

Además, también coinfiscaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y documentación.

Fuentes del caso destacaron que "la coordinación entre las fuerzas de distintas jurisdicciones fue clave para detectar y frenar el traslado de estas sustancias, cuyo uso está estrictamente regulado en el ámbito sanitario".

Qué son y para qué se usan estas sustancias

Las sustancias halladas tanto en la encomienda como en los procedimientos posteriores son habitualmente desviadas del circuito legal vinculado a los tratamientos médicos con fines de comercializarlos como estupefacientes.

Se trata de una modalidad delictiva de tráfico que en los últimos tiempos se instaló con fuerza y preocupa a las autoridades.

El fentanilo es un opioide sintético cuya potencia puede superar en hasta 100 veces a la morfina. Se utiliza exclusivamente en contextos hospitalarios para anestesia y manejo del dolor severo; y su desvío hacia circuitos ilegales representa un riesgo sanitario grave.

es un opioide sintético cuya potencia puede superar en hasta a la morfina. Se utiliza exclusivamente en contextos hospitalarios para anestesia y manejo del dolor severo; y su desvío hacia circuitos ilegales representa un riesgo sanitario grave. El remifentanilo pertenece a la misma familia y tiene efectos aún más rápidos e intensos.

pertenece a la misma familia y tiene efectos aún más rápidos e intensos. El propofol es el sedante intravenoso más utilizado en cirugía, y la ketamina , un anestésico disociativo con creciente registro de uso indebido.

es el sedante intravenoso más utilizado en cirugía, y la , un anestésico disociativo con creciente registro de uso indebido. La ketamina es un fármaco anestésico potente, de acción rápida y uso disociativo, sintetizado en 1962, utilizado tanto en medicina humana (anestesia, analgesia) como en la veterinaria.

es un fármaco anestésico potente, de acción rápida y uso disociativo, sintetizado en 1962, utilizado tanto en medicina humana (anestesia, analgesia) como en la veterinaria. La morfina, histórica y acaso la más célebre y conocida, es un potente analgésico opioide natural derivado de la amapola, utilizado para tratar dolores intensos.

En Argentina, el acceso a estas sustancias está regulado por la ANMAT y su comercialización fuera del sistema sanitario está prohibida.

La investigación en Chubut y Entre Ríos

La investigación continúa bajo la dirección de la sede fiscal descentralizada de Rawson, en coordinación con la jurisdicción de Entre Ríos.

El objetivo principal es establecer si detrás del circuito detectado existe una red organizada de tráfico y distribución ilegal de medicamentos controlados, y determinar el destino final al que estaban destinadas las sustancias interceptadas.

Según trascendió, no se descarta que suran nuevas medidas judiciales en los próximos días, a medida que se vaya ampliando la investigación a partir de los indicios ya recavados.