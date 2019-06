“Dentro de todo es lo que esperaba, si bien me hubiera gustado que se actúe más rápido. Espero que se cumpla, ya que Vielma no suele resperar las decisiones que se dan. Veremos en los próximos partidos”, comentó la jueza a este portal.

¿Si me llamó este tiempo? “No para nada. Me sosprende ya que es una persona grande, mínimo una disculpa, no les parece”, reflexionó resignada Muñoz, quien desde aquel triste episodio no volvió a dirigir en Lifune.

“Sí lo hice en ligas comerciales. En Lifune no, pero por otras cuestiones. Voy a volver en cualquier momento”, comentó Daniela, la joven asistente que en su momento denunció que Vielma le grito “India, volvete a tu país, no sabés una m….”.

Tanto ella como el implicado se enteraron por este portal del reciente fallo. El DT se mostró sorprendido y muy enojado con la medida.

“Ustedes tienen el video, todo lo que se ha hablado no es cierto...Es una aberración. Si el Tribunal se maneja de esa manera, son unos caraduras. Era de preverlo, no me quieren porque no soy obsecuente de nadie”, disparó ofuscado el técnico.

Vielma-foto.jpg

“¿Si la llame a Daniela? No, ni la registro porque con ella no pasó nada honestamente. No lo puedo creer”, se quejó con vehemencia.

“Soy sanguíneo en la cancha, pero nunca hubo una agresión, no me gustan las injusticias. Voy a apelar, tengo las herramientas, me quieren juzgar por lo que dije desde afuera de la cancha que en verdad no dije. Buscaron un chivo expiatorio. No soy una ‘carmelita descalza’, lo admito pero en este caso me toman de perejil”, continuó su descargo Vielma.

E insistió en que el árbitro de aquel partido ante Unión Vecinal, Luis Biffis “es un payaso”.

No se descarta que existan nuevas sanciones para él.

