Cinthia Fernández denunció a Martín Baclini por tóxico: "Me quiso hacer sacar..."

Entonces, Pampito la interrumpió: "Perdón, Baclini está todo tatuado...". Y la modelo aprovechó para hacer un descargo. "Te voy a contar una cosa de Baclini. Me quiso hacer sacar mis tatuajes... nos separamos y se tatuó todo el cuerpo", recordó Cinthia. En ese momento apareció en pantalla una imagen de Baclini tatuado y Fabián Doman acotó sorprendido: "¡es un billete de 100 dólares!".

CINTHIA FERNÁNDEZ DENUNCIO A BACLINI POR TÓXICO.mp4 Cinthia Fernández contó en Momento D una algo que le pedía Martpin Baclini cuando estaban juntos.

Cinthia tiene tatuados los nombres de sus hijas y una frase que va desde la nuca hasta el final de la espalda. Baclini, en cambio, convirtió su cuerpo en un lienzo. "No entienden lo que me rompió las que no tengo colgando. Me quemó la cabeza, me hizo averiguar lugares para sacarme mis tatuajes porque dijo que me quedaban 'grasas' y se tatuó todo el cuerpo cuando se separó de mí", siguió Cinthia con su descargo.

Más allá de la polémica entre ambos por los tatuajes, Cinthia dijo en varias oportunidades que el empresario rosarino es el amor de su vida y que le gustaría reconciliarse con él. Pero Baclini ya dio vuelta la página en lo que a cuestiones de amor se refiere y tuvo varias parejas desde su separación.

Eso sí, cumple con la promesa que le hizo a Cinthia de estar siempre para ella y para las hijas que tuvo con Matías Defederico, Charis, Bella y Francesca. Cuando Francesca estuvo internada en Punta Cana, Balcini "me llamó siempre y si no viajó fue porque yo no lo dejé. Además me ofreció la posibilidad de internarla en Miami y ponerme a disposición un avión sanitario", declaró Cinthia.