De la tortura a la memoria: el conmovedor homenaje del arquero de Almagro a un excompañero que se fugó de la dictadura

En la previa del 24 de marzo, los estadios fueron escenario de sentidos homenajes. La historia de Claudio Tamburrini, el arquero de Almagro que sobrevivió a la Mansión Seré.

El conmovedor homenaje del arquero de Almagro a un excompañero que se fugó de la dictadura

Tanto clubes del ascenso como de primera división tuvieron gestos significativos en la previa del 24 de marzo , Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia , cuando se recuerda y condena el terrorismo de Estado de la última Dictadura. Una vez más, el fútbol argentino se vistió de homenaje.

Uno de los gestos más conmovedores tuvo como protagonista a Almagro , donde el arquero Emiliano González lució una camiseta especialmente confeccionada para rendir tributo a Claudio Tamburrini, exguardameta del club que sufrió en carne propia el terrorismo de Estado.

Tamburrini, quien defendió el arco del "Tricolor" en los años ’70, fue secuestrado y torturado durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención Mansión Seré, ubicado en el partido bonaerense de Morón. Allí permaneció cautivo hasta que logró fugarse y posteriormente exiliarse del país.

Con el retorno de la democracia, su valiente testimonio fue clave: declaró en el histórico juicio a las Juntas Militares, aportando su voz para la construcción de justicia.

claudio tamburrini

El homenaje de Almagro se sumó a una ola de reconocimientos que se replicaron en distintas canchas del fútbol argentino. Boca, Rosario Central, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys y Argentinos Juniors, entre otros equipos de Primera División y del ascenso, realizaron diversas acciones para mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

Con gestos como estos, el fútbol reafirma su rol en la transmisión de la memoria colectiva, demostrando que los 30.000 desaparecidos y los sobrevivientes como Tamburrini siguen siendo parte central de la identidad del deporte popular argentino.

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Los gestos en diferentes clubes

En la antesala del martes 24, la mayoría de las instituciones que juegan en el fútbol profesional de Argentina se expresaron de diferentes maneras. Desde las redes sociales, donde hubo publicaciones al respecto, con un peso simbólico importante, y también con logos y banderas de los equipos al salir al campo de juego.

En la previa del partido contra Los Andes, Ferro invitó a todos sus hinchas a estampar el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo en sus camisetas.

Los futbolistas de Atlanta salieron a jugar su partido contra Temperley con una camiseta con el pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la leyenda: NUNCA MÁS.

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El Celeste llevó el pañuelo estampado en el pecho.

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En el marco de los 50 años del golpe cívico militar en Argentina, el club Lanús jugó el partido contra Vélez con una camiseta especial que llevaba en el pecho el logo del pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el número 50. Lo mismo ocurrió con Independiente de Avellaneda.

En el caso de Boca, la institución de la Ribera restituyó el carnet de socio a los familiares de José Luis Hazan, desaparecido durante la dictadura militar.

En San Lorenzo de Almagro colocaron una placa en homenaje a sus deportistas, hinchas y socios desaparecidos.

Además, Banfield proyectó un video el viernes pasado, en la previa del partido contra Tigre. Allí se homenajeó a los hinchas desaparecidos.