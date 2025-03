Cómo se vistieron los famosos para ir al Lollapalooza: de Pampita a todas las estrellas

Entre los artistas y creadores más destacados, dijeron presente figuras como Pampita , Mel Brizuela , integrantes de la serie "Margarita" y Julieta Poggio , quienes no solo disfrutaron de los mejores artistas internacionales, sino que también aprovecharon la ocasión para lucirse con looks únicos que marcaron tendencia.

La edición 2025 del Lollapalooza Argentina volvió a deslumbrar a todos los presentes. Se consolidó, una vez más, no solo como un festival de música de primer nivel, sino también como una verdadera pasarela de estilo.

Julieta Poggio y su show "Zoom, acércate más"

Julieta Poggio se destacó en el espacio kids del festival con su espectáculo "Zoom, acércate más", acompañada por su hermana. Para la ocasión, eligió un outfit vibrante en tonos rosa, compuesto por un top de red con escote pronunciado y una pollera plisada con plumas en la cintura, un look que irradiaba energía y frescura. Además, complementó su estilo con un peinado semi recogido adornado con trenzas, manteniendo su característico aire juvenil y trendy.

Make up y moda en el Lollapalooza 2025: el brillo como protagonista

La marca Natura se sumó a la experiencia del Lollapalooza con un espacio dedicado a las últimas tendencias en maquillaje festivalero. Colores vibrantes, brillos y diseños personalizados se convirtieron en herramientas de expresión para quienes asistieron, reafirmando que el maquillaje es mucho más que un complemento: es una declaración de identidad.

Entre los grandes protagonistas de la noche se destacaron el glitter y los colores llamativos, que ya no son solo un detalle, sino un verdadero statement de moda. Las pecas de glitter, una tendencia que aporta un toque de fantasía y originalidad al rostro, fueron una de las apuestas más vistas en el evento.

El Lollapalooza 2025 no solo dejó momentos musicales inolvidables, sino que también reafirmó su papel como epicentro de estilo y tendencias. La moda y el make up trascendieron las pasarelas tradicionales y se consolidaron como una expresión de creatividad y personalidad. Desde los looks de Pampita y Julieta Poggio hasta las apuestas de cada asistente, el festival fue un verdadero desfile de estilos que seguirá marcando pauta en la escena fashionista.