El día que Mora Godoy sacó a bailar tango a Barack Obama y expuso al Presidente

Mora Godoy y un tango que se hizo viral

El salón del Centro Cultural Kirchner miraba en silencio cómo Mora Godoy se lucía junto a su pareja de baile al ritmo de “Por una cabeza”, una de las canciones más populares en Estados Unidos, que fue utilizada en varias películas de Hollywood. La bailarina, hoy en pareja con Santiago Gilligan y mamá de Bianca, fruto de su relación con un coreógrafo brasileño, cumplía con lo pautado.

En primera fila, Barack Obama y su esposa Michelle disfrutaban del espectáculo, hasta que Mora se acercó lentamente al presidente norteamericano con intenciones de que la acompañe en unos pasos. Aunque recibió una negativa gentil, Mora Godoy caminó hasta la mesa, agarró de la mano a Obama y lo llevó al centro de la pista.

Embed

Por un par de minutos, Mora bailó con el jefe de Estado mientras su compañero la seguía y tiraba unos pasos con Michelle Obama. Fueron instantes, pero esa imagen recorrió el mundo, se hizo vira y hasta recibió críticas por la postura informal y arriesgada del Presidente.

“Sé que tenía todos los láseres en la espalda”

A más de siete años de aquella noche, antes de sumar popularidad por su paso por la pista del Bailando de Marcelo Tinelli, Mora Godoy contó varias veces lo que sintió en esos momentos, y se hace cargo de haber sido ella quién rompió las formas para animarse a hacer algo impensado. Y que le salió mejor de lo que muchos hubieran imaginado.

“No me tocaba bailar con él. Me mandé, pero no correspondía. No estaba autorizada. Yo hice el show con mi compañero de baile y después lo cabeceé y salimos”, contó. Mora Godoy señaló que nada estaba preparado, y por eso hubo mucho temor cuando sacó a bailar a Obama en lo que sería la más recordada de sus visitas a la Argentina.

Mora Godoy bailando 2019.jpg Mora Godoy logró mayor popularidad y luego participó varias veces del Bailando.

“En los ensayos previos la explicación con la gente de la embajada de Estados Unidos era que no podía acercarme a 15 metros de él. Los láseres los tenía todos en la espalda. Sé que algunos ministros gritaron ‘No disparen’. No creo que fueran a disparar, pero se asustaron. Se relajaron cuando vieron que el baile estaba cocinado”, explicó sobre la reacción de sus custodios.

Orgullo personal, críticas contra Obama

Cuando el video se hizo viral en todo el mundo, Mora Godoy estaba disfrutando de lo que había conseguido, y así lo mostró en sus redes sociales. “Gracias @barackobama por bailar tango conmigo y por darme la oportunidad de mostrar al mundo nuestra cultura. Según la cadena ABC News, muy pocas personas o la única en el mundo que conduce a Obama”, escribió en las fotos que subió en su Instagram.

Pero en Estados Unidos algunos medios analistas políticos criticaron al Presidente Barack Obama por haber bailado. "El asesor que le permitió bailar tango debería estar buscando trabajo en la campaña de alguien muy, muy lejos", dijo el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Richard Haass, en televisión.

Barack Obama en Argentina con Mauricio Macri.jpg La foto protocolar de Mauricio Macri con Barack Obama en la Casa Rosada.

El funcionario agregó que "fue un tremendo error": "Está bien ir a Argentina, tenés que hacer tu trabajo, pero tenés que ser cuidadoso de esas pequeñas fotos y miradas". Un ex asesor presidencial de varios mandatarios de Estados Unidos, David Gergen, aseguró en TV que "parece un poco frívolo bailar así".