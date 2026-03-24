Gran Hermano: la barilochense eliminó a Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski se enfrentó en un mano a mano con el estilista en una placa positiva que no pudo superar. ¿Se le terminaba el contrato?

Kennys Palacios se convirtió en el quinto participante eliminado de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. El estilista de Wanda Nara no pudo obtener los votos suficientes en la placa positiva y perdió el mano a mano frente a la barilochense Lola Tomaszeuski.

Nazareno Pompei , Juani Caruso , Martín Rodríguez , Luana Fernández y Franco Zunino fueron los últimos salvados de la placa positiva antes del mano a mano final que protagonizaron Lola y Kennys.

A un mes del inicio del reality, Santiago del Moro anunció el nombre de Kennys como el menos votado y el quinto expulsado de la competencia más vista de la televisión.

En las redes las sospechas no tardaron en llegar y muchos seguidores del programa deslizaron que el participante fue elegido por dejar la competencia porque “se le terminaba el contrato” de un mes.

De hecho, en el momento de despedirse de sus compañeros y puntualmente de Lola con quien quedó en el mano a mano, Palacios le dijo: “Viste, te dije que te quedaras tranquila”, refiriéndose quizás a que él mismo sabía que a un mes del reality tenía que dejar la competencia “por contrato”.

Su salida de la casa no pasó desapercibida ya que cuando saludó a su amigo Nazareno Pompei le lanzó una fuerte frase al oído sobre el juego: “que no gane el malo”.