La grave pelea familiar que protagonizaron Julieta Poggio y su hermana

Julieta Poggio actualmente brilla en la obra teatral "Coqueluche" de José María Muscari y cuenta con diversos proyectos en el mundo artístico. Sin embargo, y a pesar de su repentina fama no es ajena a las tensiones familiares que afectan a cualquier persona, como lo demostró en una reciente confesión.

El desencadenante de la discordia familiar fue un incidente aparentemente trivial: un pantalón prestado que no había sido devuelto. Julieta había prestado una prenda de vestir a su hermana Lola, pero con el paso del tiempo, la prenda no aparecía por ningún lado. Esta situación dio lugar a un fuerte conflicto entre las hermanas.

Qué dijo Julieta Poggio sobre su pelea con su hermana

"Confirmen las hermanas...", comenzó Julieta en su relato, compartido en sus redes sociales. "Hoy hubo un tremendo drama en mi casa porque le había prestado un pantalón a mi hermana que no aparecía hace semanas, drama total, revolviendo todos los cajones y la ropa volando por la casa...", agregó.

Julieta Poggio 2.jpg

Sin embargo, el desenlace del conflicto no llegó por casualidad, sino gracias a la intervención de su madre, Patricia Pato Destefani, quien logró poner fin a la disputa. Julieta compartió en sus redes sociales: "¿Adivinen qué? Llegó mi mamá, metió la mano en el único lugar donde no había revisado Lola. Estaba ahí, obvio. No sé cómo hacen, pero la teoría nunca falla".

Julieta y su hermana son muy cercanas tanto es así que hasta incluso la ha acompañado al aire de Fuera de Joda, el programa de streaming que la ex GH teína co su ex compañeros de reality, pero al que tuvo que renunciar hace pocos días debido a sus amplios compromisos laborales.