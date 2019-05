Sofi Morandi contó por qué se hizo las lolas y reveló qué es lo que más destaca de Neuquén

Luego, a través de un video contó como fue experiencia y si tuvo dolor tras la intervención. "Por suerte a mi no me dolió nada, tuve un postoperatorio tremendo, a los dos días ya estaba saliendo de mi casa, lo más pancha como si nada", relató.

"Igual por una semana y media no podés levantar los brazos y tenés que hacer mucho reposo, dormir boca abajo, hay un montón de cosas", agregó tratando de satisfacer las inquietudes de su seguidora que le manifestó que también quería operarse.

"Nunca sentí dolor, dolor.. igual depende de cada uno. Yo soy muy tolerante al dolor, me aguanto bastante. Capaz hay gente más sensible", aclaró.

"Si tenés miedo y todavía no estás segura, consultá con un cirujano que te de confianza. Y cuando estés 100 por ciento segura hacelo. Hay que estar segura", aconsejó.

Luego, contó que le gustaría hacerte un tatuaje chiquito con la forma de la cara de Mickey Mouse y mostró un tatuaje que se hizo en el brazo al igual que otros integrantes de su familia, como su hermano Nicolás.

Luego de confirmar que el lunes 13 de mayo hará su performance de música disco con Julián Serrano en el "Súper Bailando", una seguidora le preguntó qué destacaba de Neuquén. "Creo que es la provincia con más cervecerías del país", sostuvo y remató su comentario con un "ahre".

Cuando un usuario le dijo que no era tan chévere como antes porque no sube tantos videos, Sofía se despachó con una reflexión. "No abandoné nada, siempre hago cosas nuevas y me permito ir haciendo lo que me gusta. No voy a estar toda la vida en Instagram, tampoco voy a estar toda la vida en la tele", sentenció.

"No hay que aferrarse a nada porque nada es para siempre. Por eso es importante lo que uno forma y crea afuera de las redes, o de otros laburos que son 'del momento' porque esto un día lo tenés, y otro día no...", advirtió. "Y cuando no lo tengamos está bueno tener otras herramientas", postuló.

"Hay que saber aprovechar las oportunidades, sacarles el jugo y a la vez estar muy plantada para saber que hoy en día tenés esto, pero capaz mañana ya no", planteó.

"Por eso hay que ir por la vida sabiendo que no sos NADA, ni NADIE. Eso te permite aprender de todo, y de todos. Y también te permite equivocarte, y que eso no sea nada malo. Total estamos aprendiendo", concluyó.

En su sesión de Instagram Morandi también expresó que le gustaría estar en pareja, más que nada en los días de lluvia y que tiene ganas de trabajar en una novela.

