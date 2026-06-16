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en vivo FÚTBOL LA MAÑANA | NEUQUEN - 16 de junio de 2026 - 07:15

Mundial 2026, EN VIVO: debuta la Selección Argentina y mucho más, todo lo que tenés que saber del quinto día

El combinado albiceleste comienza el recorrido hacia el sueño de la cuarta estrella. Además, otros platos fuertes en la jornada.

Selección Argentina Final Mundial Portugal

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Argentina debutará en Kansas City este martes, desde las 22, ante Argelia en el Mundial 2026. El defensor del título buscará revalidar lo hecho en Qatar hace menos de cuatro años con una selección que, además, es bicampeona de América. Además, otros tres partidos completan la agenda con cruces muy atractivos.

Entre otras cosas, hubo banderazo de los hinchas argentinos que terminaron a las piñas con los rivales de turno. Además, Scaloni afina detalles para el equipo que se presentará este martes por la noche.

Mientras tanto, en Neuquén, la Policía prepara un operativo para contener posibles festejos en el centro capitalino.

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De San Martín de los Andes a Estados Unidos en moto para ver a la Selección Argentina

Tres comerciantes neuquinos oriundos de San Martín de los Andes cumplieron un sueño que parecía imposible: viajaron en moto desde la Patagonia hasta Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina en el debut del equipo nacional y ya se volvieron virales entre los hinchas argentinos que coparon las calles de Kansas.

La historia salió a la luz a través de una entrevista realizada por Todo Noticias durante uno de los tradicionales banderazos argentinos previos al partido. Allí, entre camisetas albicelestes, bombos y banderas, aparecieron los tres amigos contando la increíble travesía que comenzaron hace más de un mes y medio.

“Salimos de San Martín de los Andes el 1 de mayo”, relató uno de ellos ante las cámaras. Desde entonces atravesaron gran parte del continente arriba de sus motos hasta llegar a Estados Unidos para ver el primer partido de la Selección argentina y, si todo sale como esperan, continuar acompañando al equipo hasta la final.

neuquinos en el mundial
Banderazo argentino.

Banderazo argentino.

El recorrido fue gigantesco: hicieron cerca de 14.800 kilómetros atravesando países, rutas interminables y distintos controles fronterizos. Según contaron, primero cruzaron hacia Chile y desde allí siguieron rumbo norte por Perú, Ecuador y Colombia.

Sin embargo, una de las partes más complejas del viaje llegó cuando tuvieron que atravesar el Tapón del Darién, la peligrosa zona selvática que separa Colombia de Panamá y que no puede cruzarse por carretera.

Por ese motivo, los neuquinos decidieron enviar las motos en avión hasta Panamá para continuar luego el recorrido por Centroamérica y finalmente ingresar a Estados Unidos.

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Cutral Co inaugura la estatua de Messi más grande del mundo

La ciudad de Cutral Co se prepara para inaugurar este martes un monumento dedicado a Lionel Messi que será presentado como el más alto del planeta en homenaje al capitán de la Selección Argentina.

El acto oficial está previsto para este martes 16 de junio a las 13 en la intersección de la Ruta 22 y Manuel Savio, donde vecinos y visitantes podrán participar de la ceremonia organizada para reconocer la trayectoria del campeón del mundo y una de las máximas figuras del fútbol internacional.

En las últimas horas se completaban los trabajos de montaje de la réplica de la Copa del Mundo, que será colocada en uno de los brazos de la escultura antes de la inauguración. Además, se instaló una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina durante la jornada especial. Según informó Cutral Co al Instante, la obra ya luce prácticamente terminada y solo restan algunos detalles finales.

Messi monumento cutral có al instante

La iniciativa fue impulsada por el municipio y ejecutada por el escultor Aldo Beroisa, autor de otras obras monumentales que forman parte del paisaje urbano de la ciudad.

La inauguración llega después de varias semanas de trabajos y algunas demoras provocadas por cuestiones climáticas y técnicas, que obligaron a reprogramar la fecha prevista inicialmente.

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Cómo será el operativo de seguridad en Neuquén

Desde la Policía del Neuquén dieron a conocer cómo será el operativo de seguridad con motivo de posibles festejos tras los partidos de la Selección Argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026. El dispositivo policial está previsto para los días 16 y 22 de junio.

El objetivo de esta medida es garantizar el orden público, la seguridad de las personas y la convivencia ciudadana ante una eventual concentración masiva de simpatizantes en el centro neuquino. Los lugares que contarán con vallado perimetral son el sector del Monumento al General San Martín y zonas aledañas, donde habrá controles preventivos.

operativo policial mundial (1)

Los controles en esta zona estarán destinados a impedir el ingreso de elementos peligrosos, objetos cortopunzantes, pirotecnia y bebidas alcohólicas. Además, se restringirá la circulación vehicular en distintos sectores del microcentro.

operativo policial mundial

Los cortes de tránsito se realizarán en las intersecciones de Yrigoyen y Belgrano; Yrigoyen y Diagonal 9 de Julio; Elordi y Avenida Argentina; Teniente Ibáñez y Buenos Aires; Teniente Ibáñez y Diagonal España; Santa Fe y Talero; Santa Fe y Ministro González; Santa Fe y Diagonal 25 de Mayo; Avenida Argentina e Independencia; y Carlos H. Rodríguez e Yrigoyen.

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Mundial 2026: cronograma de partidos de este martes

El Mundial 2026 vive este martes 16 de junio una de sus jornadas más convocantes para el público argentino. Debuta la Selección de Lionel Scaloni como vigente campeón del mundo y también lo hace Francia, el rival al que la Albiceleste venció en la final de Qatar 2022.

Son cuatro partidos en total, correspondientes a la primera fecha de los Grupos I y J. La actividad arranca a las 16 (hora argentina) y se extiende hasta la madrugada del miércoles.

Todos los encuentros se transmiten en la Argentina por televisión y plataformas digitales. Acá seguís el minuto a minuto y el detalle de cada cotejo de la jornada. Esta es la sexta jornada del certamen.

Messi-Mbappé-Portada
Los finalistas de la última copa debutan este martes.

Los finalistas de la última copa debutan este martes.

16:00 | Francia vs. Senegal. MetLife Stadium, Nueva Jersey (Grupo I). Los Bleus, candidatos al título, abren su camino en el mismo estadio que albergará la final del 19 de julio. Es una reedición del debut de 2002, cuando Senegal eliminó a Francia.

19:00 | Irak vs. Noruega. Estadio de Boston (Grupo I). Irak vuelve a una Copa del Mundo después de dos décadas. Noruega disputa su primer partido en esta edición.

22:00 | Argentina vs. Argelia. Arrowhead Stadium, Kansas City (Grupo J). El debut de Argentina es el plato fuerte de la jornada. El árbitro designado es el polaco Szymon Marciniak, el mismo que dirigió la final de Qatar 2022.

01:00 del miércoles | Austria vs. Jordania. San Francisco Stadium (Grupo J). El partido cierra la jornada y completa la primera fecha de la zona de la Selección.

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Las lesiones condicionaron la previa

Argentina no llega en buen estado físico. Varios titulares y alternativos sufrieron lesiones en la previa, de hecho Nicolás Tagliafico no será de la partida. Tampoco tendrá minutos Leandro Paredes, que sufrió una molestia muscular en su último partido con Boca, aunque ya entrenó junto a sus compañeros en las últimas prácticas en Estados Unidos.

Dibu Martínez no está al 100% y todavía siente dolor en la mano que se fracturó jugando para Aston Villa y que lo marginó de los amistosos previos. Sin embargo, el marplatense va de arranque.

Por su parte, Julián Álvarez no irá de arranque en la delantera y el compañero de ataque de Lionel Messi será Lautaro Martínez.

Facundo Medina reemplazará a Tagliafico en el lateral izquierdo, mientras que la única duda a disiparse en la previa del partido es Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

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La previa de Argentina-Argelia

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)
  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
  • VAR: Tomasz Kwiatkowski
  • Hora: 21. TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
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Así le fue a la Selección argentina en todos sus debuts en Mundiales

La de esta edición será la decimonovena participación de la "Albiceleste" en un Mundial, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.

A lo largo de su historia, la Argentina se caracterizó por tener serias complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 10 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otros seis. Además, la última vez que ganó por más de un gol en un estreno fue el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.

Los últimos debuts en Mundiales le traen malos recuerdos a la Selección argentina, ya que en Rusia 2018 protagonizó un verdadero papelón al igualar 1-1 ante Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió un golpe durísimo al caer 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se logró reponer para gritar campeón unas semanas después.

Los debuts de Argentina en Mundiales

  • Uruguay 1930: Triunfo 1-0 vs. Francia
  • Italia 1934: Derrota 2-3 vs. Suecia
  • Suecia 1958: Derrota 1-3 vs. Alemania Occidental
  • Chile 1962: Victoria 1-0 vs. Bulgaria
  • Inglaterra 1966: Empate 0-0 vs. España
  • Alemania 1974: Derrota 2-3 vs. Polonia
  • Argentina 1978: Victoria 2-1 vs. Hungría
  • España 1982: Derrota 0-1 vs. Bélgica
  • México 1986: Victoria 3-1 vs. Corea del Sur
  • Italia 1990: Derrota 0-1 vs. Camerún
  • Estados Unidos 1994: Victoria 4-0 vs. Grecia
  • Francia 1998: Victoria 1-0 vs. Japón
  • Corea/Japón 2002: Victoria 1-0 vs. Nigeria
  • Alemania 2006: Victoria 2-1 vs. Costa de Marfil
  • Sudáfrica 2010: Victoria 1-0 vs. Nigeria
  • Brasil 2014: Victoria 2-1 vs. Bosnia y Herzegovina
  • Rusia 2018: Empate 1-1 vs. Islandia
  • Qatar 2022: Derrota 1-2 vs. Arabia Saudita

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