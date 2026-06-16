Mundial 2026, EN VIVO: debuta la Selección Argentina y mucho más, todo lo que tenés que saber del quinto día

Live Blog Post

De San Martín de los Andes a Estados Unidos en moto para ver a la Selección Argentina

Tres comerciantes neuquinos oriundos de San Martín de los Andes cumplieron un sueño que parecía imposible: viajaron en moto desde la Patagonia hasta Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina en el debut del equipo nacional y ya se volvieron virales entre los hinchas argentinos que coparon las calles de Kansas.

La historia salió a la luz a través de una entrevista realizada por Todo Noticias durante uno de los tradicionales banderazos argentinos previos al partido. Allí, entre camisetas albicelestes, bombos y banderas, aparecieron los tres amigos contando la increíble travesía que comenzaron hace más de un mes y medio.

“Salimos de San Martín de los Andes el 1 de mayo”, relató uno de ellos ante las cámaras. Desde entonces atravesaron gran parte del continente arriba de sus motos hasta llegar a Estados Unidos para ver el primer partido de la Selección argentina y, si todo sale como esperan, continuar acompañando al equipo hasta la final.

neuquinos en el mundial Banderazo argentino.

El recorrido fue gigantesco: hicieron cerca de 14.800 kilómetros atravesando países, rutas interminables y distintos controles fronterizos. Según contaron, primero cruzaron hacia Chile y desde allí siguieron rumbo norte por Perú, Ecuador y Colombia.

Sin embargo, una de las partes más complejas del viaje llegó cuando tuvieron que atravesar el Tapón del Darién, la peligrosa zona selvática que separa Colombia de Panamá y que no puede cruzarse por carretera.

Por ese motivo, los neuquinos decidieron enviar las motos en avión hasta Panamá para continuar luego el recorrido por Centroamérica y finalmente ingresar a Estados Unidos.

Mirá la nota completa.