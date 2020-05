“ Yo en ese momento no pretendía hacer una carrera gastronómica, pretendía meterme en un cursito, para pasar un año semi sabático y aprender algo nuevo, no vengo de familia de cocineros ni nada, me acuerdo que estaban construyendo la escuela, todavía en obra en Belgrano, y había un aula magna que habían terminado y era enorme", contó el cocinero en una entrevista con El Comedor.

"De lo primero que me acuerdo del Gato más allá de sus programas que recorren el país y eran un espectáculo recuerdo que tenían junto a Calabrese el mejor chivo de todos los tiempos por lo menos después de los de Olmedo. El chivo era que los tipos dejaban de hacer el programa, bebían como corresponde, comían como corresponde y brindaban en una copa de espumante con Hepatalgina, me acuerdo de eso y a partir de ese carisma de Dumas comencé a averiguar en varias escuelas y dije bueno, me anoto aquí, luego de escucharlo a Dumas decir que la cocina era quemarse, que llevaba mucho sacrificio….nos estaba retando era la sensación, pero era marketing puro allá por el verano del 97/98, lo escuchabas y te lo creías, querías estar ahí, fue el primero que dijo: “ ¿Qué es esto de chef? ...el chef es el que está en un restaurante a cargo de todo el equipo, solo en ese momento se le puede decir chef, nosotros somos cocineros!!!”... esa es la imagen que tengo del Gato, un carisma avasallante, obvio que me anoté y acá estamos", agregó Braceli.

dumas.jpg El Gato Dumas, un referente indiscutido de la cocina argentina.

Cine, televisión y dumas

Juan Braceli viene de familia de periodistas y artistas. Se formó en teatro y participó de una película (Bajo Bandera) junto a Federico Luppi y Miguel Ángel Solá, inspirada en el Caso del asesinato de Omar Carrasco.

"Yo hice el papel de Carrasco, pero con otro nombre por cuestiones legales. A partir del caso Carrasco se terminó con el servicio militar obligatorio, grabamos en varios lugares, recuerdo San Martín De Los Andes. Yo me formé durante 5 años en teatro, la película fue una coproducción con Italia, con actores italianos como Daniele Liotti, una especie de Pablo Echarri de allá del cual nos hicimos muy amigos y pasados los años, terminé haciendo mi primera pasantía en España aprendiendo cocina. Me crucé a Roma y Daniele pensaba que iba con la actuación y me terminó haciendo contacto con un restaurante italiano y ahí continuó esa vida. Yo iba a hacer una película como cocinero después de Bajo Bandera, por eso terminé estudiando cocina", contó.

"Venía con una crisis con la actuación, me daba temor esa época, pánico. La película finalmente no se hizo, yo comencé mi crisis con la actuación y dije con los ahorros de la anterior película iba a tomarme un semestre sabático y ver qué estudiar y ahí me agarró Dumas y me puse a estudiar, la plata se terminó enseguida. Termine de cursar y le toque la puerta al de administración de la escuela para comenzar el segundo año. Pedí si me podían becar y la beca fue laburar ahí adentro y ganarme unos manguitos, laburé y conviví con Dumas durante un año, fue una hermosa experiencia y del Gato tengo un hermoso recuerdo, un capo total, en ese momento él decía: Francis, mi amigo es el número 1, pero yo, yo...soy un genio!. Antes mucha gente estudiaba cocina anhelando poder llegar a la masificación, hoy hay un lugar intermedio que son las redes sociales. Yo no tenia idea que iba a terminar en la televisión, de hecho me fui de la actuación con la idea de que ni atado me iban a volver a meter ahí y las vueltas de la vida me llevaron y es cierto que hay una conexión muy fuerte con Dumas en ese sentido y aparte de carismático era un gran histriónico y parte de lo que hacemos en Cocineros Argentinos también para entretener y comunicar es darle una cuota de histrionismo, porque estamos en vivo y llegamos a todos lados, si, hay una conexión con Dumas", agregó el conductor de Cocineros Argentinos.

cocineros braceli.jpg

Cocineros Argentinos y Villa Pehuenia

"De enero a abril del 2009 el programa salía grabado, era de una hora, cocinaba uno solo y en el medio iban entrando notas. Después se incorporó Martiniano Molina. Yo salí a grabar a finales del 2008. El primer viaje largo para hacer notas fue Villa Pehuenia y terminé pasando fin de año del 2008 ahí. Hice muchas notas, me acuerdo de una señora que hacía alfajores con harina de piñón, otra que hacía chocolates y me acuerdo mucho de una nota que rememora muy potente de otra que vos acabas de hacer hace muy poquito, de la comunidad Mapuche Puel. Me acuerdo de un cocinero que estudió en Córdoba, Alberto Puel, fuimos a Laguna Verde, dentro de las Cinco Lagunas, ese lugar es soñado, ellos cuidan mucho ese sitio, no entramos fácil, fuimos muy respetuosos, llegamos y nos metimos a nadar, todavía el programa no salía al aire y nosotros fuimos a grabar, me acuerdo que hacíamos un chivito a la estaca con pelo y un chimichurri que le pusimos unas hojas silvestres de por ahí. Es la nota soñada el día de hoy 12 años después, con naturalidad e inocencia, queremos volver a los viajes cuando termine la cuarentena, los últimos cuatro años no pudimos viajar por presupuesto", dijo Braceli.

- ¿Qué le aportó en todo este tiempo Cocineros Argentinos al público en general?

- Yo creo que en un primer momento Cocineros descontracturó la cocina, en algún punto. Nos tocó a nosotros, alguien lo iba a hacer.... Yo fui productor gastronómico y trabajé en 30 programas por canal El Gourmet cuando era muy fuerte. Lo que sucedía era que el cocinero cocinaba los platos de su restaurante, estaba buenísimo, pero era raro que pudieras lograr como espectador cocinar eso. Muchas veces exótico, o técnicamente difícil, cosa que estaba bueno.Era evidente que se necesitaba otra cosa. Cuando arranca cocineros todavía la duda era ¿nos ponemos chaqueta o no nos ponemos chaqueta?” fue una gran decisión entender que teníamos que hablar a cámara, tutear al publico, usar remeras coloridas, delantales de colores y hacer una cocina simple que se pueda hacer en las casas y que sea un programa de servicios. Creo que eso fue muy importante. Evidentemente se necesitaba contar algo distinto y ahora también, de hecho todo el tiempo tratamos de buscar nuevas maneras de contar. Todo está moviéndose. Cocinar para la gente y que se sientan representados en todos los rincones"

LEÉ MÁS

Ezequiel González comparte recetas de ketchup y salsas

"Hay que modificar políticas públicas para comer mejor"