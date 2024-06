Accidente fatal: un conductor alcoholizado se cruzó de carril y mató a un motociclista

Auto embistió a motociclista y lo mató

Según se puede ver en las imágenes que la Renault Stepway que provoca el incidente circulaba a muy alta velocidad y choca por alcance a una Peugeot Partner. Luego de eso, pierde el control y se cruza de carril hasta chocar a la moto que sale despedida hacia el carril contrario y su ocupante es atropellado por un Toyota Corolla.

Esta tarde se concieron más datos de la causa y los resultados de los estudios de alcoholemia realizados al conductor de la Stepway que embiste al motociclista en primera instancia. El nombre del conductor es Carlos Andrés, de 45 años, y conducía con 1,97 gramos de alcohol en sangre por lo que se estima que quedará imputado por homicidio culposo agravado.

Si la causa avanza bajo esta carátula, podría caberle una pena de 3 a 6 años de prisión.

Una pareja cayó en auto al Riachuelo: rescataron a una mujer y un hombre fue detenido luego de haberse fugado

Un auto cayó al Riachuelo con una pareja a bordo. Al momento del rescate, la mujer que viajaba en el lugar del acompañante aseguró que su novio salió nadando y se escapó corriendo del lugar. El confuso episodio ocurrió este jueves en la madrugada.

La mujer, de 21 años, explicó que venía discutiendo con su pareja dentro del vehículo cuando él, que venía al volante, perdió el control y cayeron al Riachuelo. Minutos más tarde llegaron los Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Grupo Especial de Rescate de la División Barrio Zavaleta.

Al llegar los Bomberos, la mujer había salido del vehículo y ya se encontraba a salvo aunque todavía atónita por la reacción de su pareja, acción que despertó sospechas en los investigadores.

Según contó la joven, tras caer al agua con el auto, él nadó hacia la orilla y corrió desesperadamente para escapar del lugar. Allí agregó que venían mantenido una discusión en el momento en que el Toyota Corolla cayó al agua.

La joven fue derivada por el SAME al hospital Penna por un traumatismo de maxilar inferior y herida cortante, sin riesgo de vida y tras ser dada de alta fue trasladada a la sede policial para realizar la exposición.

Los Buzos de la Prefectura Naval Argentina trabajaron en el lugar buscando el auto que se encontraba sumergido en el fondo del río. Una vez que lo hallaron, todavía sin luz de día, realizaron una marcación para la posterior extracción por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad dio con el sujeto que era buscado. Se encontraba en el hospital de barrio de Parque Patricios, donde el Juzgado Criminal y Correccional 41, a cargo de la Dra. Laura Graciela Bruniard, Secretaría 112 del Dr. Matías Horacio Álvarez, avaló su detención. Quedó imputado por "tentativa de homicidio".

En este momento se encuentra en el hospital con consigna policial, y será trasladado a la sede de la División Barrio Zavaleta, en Barracas. Además, durante la mañana, PNA buscó determinar si había otras personas en el interior del vehículo. Por el momento se cree que solo estaba la pareja.

El rescate de la mujer

Una vecina del barrio de Barracas vio como el auto cayó al riachuelo: “Yo anoche estaba en mi casa y de repente escuché un choque. Salí a mirar, me acerqué y vi el auto tirado. Primero saqué al muchacho y le pregunté dónde estaba la chica y me dijo que estaba en el puente. Ahí grité para pedir ayuda a los vecinos hasta que vino la Policía y pudimos sacarla”, contó al canal de televisión TN.

“Mientras la sacaban, acompañé al pibe hasta la otra cuadra porque se quería ir. Me abrazó, me agradeció y se fue. Estaba en shock, pálido, no podía ni hablarme. Ella gritaba, pedía auxilio. Fue todo muy rápido”, señaló.